Ο ιδρυτής της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, Πάβελ Ντούροφ, απαντώντας σε δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία οι ρωσικές αρχές ξεκίνησαν ποινική υπόθεση εναντίον του, δήλωσε ότι η Μόσχα συνεχίζει να καταστέλλει την ιδιωτικότητα και την ελευθερία του λόγου.



Η Ρωσία προσπαθεί να μπλοκάρει το Telegram, το οποίο έχει περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες και χρησιμοποιείται ευρέως τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία, και να κατευθύνει δεκάδες εκατομμύρια Ρώσους να χρησιμοποιούν μια κρατικά υποστηριζόμενη εφαρμογή γνωστή ως MAX.



«Η Ρωσία άνοιξε μια ποινική υπόθεση εναντίον μου, για συνδρομή στην τρομοκρατία. Κάθε μέρα, οι αρχές κατασκευάζουν νέα προσχήματα για να περιορίσουν την πρόσβαση των Ρώσων στο Telegram καθώς επιδιώκουν να καταστείλουν το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την ελευθερία του λόγου», έγραψε ο Ντούροφ στο κανάλι του στο Telegram, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.