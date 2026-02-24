Με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για δύο χρόνια, συν πρόστιμο 5.000 ευρώ έκαστος, τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒ οι δύο οπαδοί της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στον αγωνιστικό χώρο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η Ένωση τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, ποινή που εξέτισε στο ματς με τον Λεβαδειακό, για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» και τώρα ανακοινώθηκε και η ποινή σε αυτούς που πέταξαν ομπρέλα.

Οι δύο φίλοι των «κιτρινόμαυρων» ταυτοποιήθηκαν και δεν θα μπορούν, πλέον, να μπουν σε γήπεδο για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ παράλληλα θα πληρώσουν και πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ έκαστος.

Η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΑΒ…

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) τις σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών,

β) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικής εγκατάστασης

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι στις 01/02/2026, στην αθλητική εγκατάσταση ALLWYN ARENA, στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, με τη λήξη του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ –ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, για τη SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026, δύο ταυτοποιημένοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, από τη θύρα 33 της ως άνω αθλητικής εγκατάστασης, εκτόξευσαν εναντίον των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας μία σπαστή ομπρέλα βροχής,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 14/2026 Απόφασή της:

i) διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) εις έκαστον εξ αυτών,

ii) διοικητική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου τους ως θεατών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».