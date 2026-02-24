«Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη…» με αυτή τη λαϊκή ρήση μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τη δράση ενός 23χρονου διαρρήκτη. Η απόπειρα διάρρηξης που έκανε τα ξημερώματα σε επιχείρηση στη δυτική Θεσσαλονίκη είχε άδοξο τέλος γι’ αυτόν, καθώς εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο ανελκυστήρα, απ’ όπου τον συνέλαβαν αστυνομικοί αφού προηγουμένως χρειάστηκε να σπάσουν γυψοσανίδα.



Είχαν προηγηθεί δύο «χτυπήματα» σε ισάριθμες επιχειρήσεις σε διάστημα 24ώρου – πρώτα σε κατάστημα καφέ-ψιλικών και μετά σε κάβα ποτών, τα οποία η Αστυνομία απέδωσε στον 23χρονο. Ο ίδιος φαίνεται πως «ξαναχτύπησε» στις 5 το πρωί, μαζί με συνεργό του που ανέλαβε χρέη τσιλιαδόρου.



Ο 23χρονος τρύπωσε στην επιχείρηση από παράθυρο, αναζητώντας χρήματα στα συρτάρια του ταμείου. Για κακή του τύχη, όμως, εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Σε αντίθεση με τον συνεργό που κατάφερε να διαφύγει, ο 23χρονος εγκλωβίστηκε στην επιχείρηση, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε να ξεφύγει σκαρφαλώνοντας σε ράφια και πετώντας αντικείμενα και εμπορεύματα.



Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.