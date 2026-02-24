Θέμα συζήτησης έχει ανοίξει στις πρωινές εκπομπές τόσο τις καθημερινές όσο και το Σαββατοκύριακο, σχετικά με τη μείωση της εκπομπής του Κώστα Τσουρού προκειμένου ο ΣΚΑΪ να «σφηνώσει» στην απογευματινή ζώνη το νέο του παιχνίδι «Beat My Guest». Μια κίνηση η οποία αποδείχθηκε αποτυχημένη, καθώς το παιχνίδι μετά από 5 μέρες τηλεοπτικών -ιδιαίτερα χαμηλών- πτήσεων «κόπηκε».

Η Ναταλία Γερμανού, τοποθετήθηκε για το θέμα μέσα από τη δική της εκπομπή το Σαββατοκύριακο και φυσικά ήταν αντίθετη με την απόφαση του ΣΚΑΪ.

«Θα σκάσω -και με ξέρετε εμένα- αν δεν σχολιάσω το γεγονός ότι μειώσανε τον χρόνο της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, για να μπει αυτό το τόσο διαφημισμένο Beat My Guest, με το επιχείρημα ότι τα νούμερα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Μείωσαν τη διάρκεια της εκπομπής του Κώστα και μπαίνει το Beat My Guest… και τι κάνει το Beat My Guest; 0,1%. Και τι κάνουν; Το κόβουνε στις 5 μέρες», σχολίασε η Ναταλία Γερμανού.

«Ειλικρινά, δεν μας πέφτει λόγος, το ξέρω, είμαστε σε ένα άλλο κανάλι αλλά πραγματικά, τι σκέφτηκαν; Είχα την περιέργεια να το δω αυτό το καινούριο πρόγραμμα για να έχω μια άποψη, μη μιλάω για κάτι που δεν το ξέρω», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια και ολοκλήρωσε εκεί την τοποθέτησή της.

Το σχόλιο του «Happy Day»

Τόσο την απόφαση του ΣΚΑΪ όσο και την τοποθέτηση της Ναταλίας Γερμανού, σχολίασαν οι συνεργάτες της εκπομπής «Happy Day» του Alpha το πρωί της Τρίτης (24/02).

«Η Ναταλία Γερμανού μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τηλεοπτικά νέα, κάτι που δεν κάνει συνήθως, αλλά θέλησε να πει πόσο αδικημένος είναι ο Κώστας Τσουρός, που κόβουν ένα κομμάτι της εκπομπής του, τον ξαναβάζουν στο κέντρο σχολιασμού του τι συμβαίνει, για μια εκπομπή που έκανε οριακά 1%;», είπε ανοίγοντας τη συζήτηση στο πάνελ η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Και κόπηκε μετά από μία βδομάδα. Η πλάκα είναι άλλη. Αποφασίζεται να σταματήσουν τα γυρίσματα για να γίνουν, υποτίθεται, οι βελτιώσεις, κάτι το οποίο είχε ξανασυμβεί προτού καν βγει στον αέρα, γιατί η πρεμιέρα είχε αναβληθεί τρεις-τέσσερις φορές… Και την επόμενη, εφόσον έχει κάνει 1%, την επόμενη της ανακοίνωσης της αλλαγής, κάνει 0,9. Κάνει ακόμα πιο χαμηλά», σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Στον ΣΚΑΪ μπορείς να τα περιμένεις όλα, αλλά νομίζω ότι, όταν επιλέγεις να αντικαταστήσεις ένα προϊόν με ένα άλλο, δεν το κάνεις για να βγει χειρότερο. Συνήθως το κάνεις για να είναι καλύτερο», επισήμανε η δημοσιογράφος στον σχολιασμό της.

«Ο Κώστας ο δόλιος έχει συνεχώς συνέπειες από τις επιλογές των άλλων. Οι άλλοι που κάνουν τις λάθος επιλογές θα ‘χουν καμιά συνέπεια ποτέ;», αναρωτήθηκε από την πλευρά του ο Δημήτρης Παπανώτας και συμπλήρωσε: «Αυτό το πράγμα που έκανε 0,9% -κι εγώ το έβλεπα ότι τόσο θα κάνει- ποιος το διάλεξε να παίξει; Ποιανού γούστο είναι; Πληρώνουμε στελέχη για να μας λένε τι κάνει επιτυχία στο εξωτερικό. Λέει “αυτό σκίζει στην Ολλανδία, θα το πάρουμε“. Μα άλλο ο Ολλανδός τηλεθεατής, άλλο ο Έλληνας τηλεθεατής».