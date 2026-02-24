Η επόμενη τηλεοπτική σεζόν φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζεται στα γραφεία των στελεχών, με τις πληροφορίες για μεταγραφές και αλλαγές σε πρόσωπα να έρχονται στο φως. Η Φαίη Σκορδά, μέσα από την πρωινή εκπομπή του Mega, μετέφερε ένα νέο δεδομένο που αφορά τον σχεδιασμό του ΑΝΤ1 για την Κατερίνα Καραβάτου.

Το σενάριο για την καθημερινή ζώνη

Συζητώντας με τους συνεργάτες της για τις εξελίξεις στους σταθμούς, η παρουσιάστρια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγώ έμαθα ότι και την Καραβάτου σκέφτονται να τη μεταφέρουν στο καθημερινό του χρόνου».

Η αναφορά στην παρουσιάστρια προέκυψε ενώ η κουβέντα στο Buongiorno είχε εστιάσει αρχικά στον Κώστα Τσουρό και τις φήμες που τον θέλουν να επιστρέφει στο Μαρούσι. Η Φαίη Σκορδά ξεκίνησε λέγοντας: «Είχα μια πληροφορία από τον Δημήτρη ότι σκέφτονται τον Κώστα Τσουρό για το Σαββατοκύριακο του ANT1».

Η διαφωνία για το ρεπορτάζ

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έσπευσε να διευκρινίσει το περιεχόμενο των πληροφοριών του, σημειώνοντας: «Δεν είπα ποτέ εγώ για το Καλημέρα Ελλάδα, είπα για το καλοκαιρινό του ANT1».

Η τοποθέτηση αυτή οδήγησε σε μια σύντομη αντιπαράθεση για το τι ειπώθηκε πίσω από τις κάμερες, με την παρουσιάστρια να επιμένει στη δική της εκδοχή για το ρεπορτάζ. «Το παίρνω εγώ πάνω μου, δεν πειράζει. Είπες ότι πάει καλοκαιρινό και στο διάλειμμα μου είπες για να πάει Σαββατοκύριακο», κατέληξε.