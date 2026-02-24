Απόψε, επιστρέφει στο πόστο της, η Σία Κοσιώνη η οποία, μετά από ένα μήνα απουσία λόγω της σοβαρής περιπέτειας υγείας που αντιμετώπισε, θα βρεθεί στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, νωρίτερα έφτασε στο γραφείο που διατηρεί στον ΣΚΑΪ όπου την περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Οι συνεργάτες της, είχαν στολίσει το χώρο με μπαλόνια και λουλούδια και την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό.

Απόσπασμα από την έκπληξη των συνεργατών της, αναρτήθηκε στα social media του σταθμού, όπου και η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά από έναν μήνα και κάτι αν δεν κάνω λάθος, επιστροφή στο πόστο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ξανασυναντήσω πάλι απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, μετά από μία περιπέτεια δύσκολη, η οποία όμως με έκανε σοφότερη. Σαν ευχαριστώ πάρα πολύ για την ατελείωτη αγάπη που εισέπραξα όλες αυτές τις μέρες. Ραντεβού απόψε στις 19:45 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ».

Υπενθυμίζεται πως η Σία Κοσιώνη, εισήχθη πριν από περίπου έναν μήνα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω πνευμονιόκοκκου, ενώ επέστρεψε στο σπίτι της μερικές εβδομάδες αργότερα όπου και ανάρρωσε.