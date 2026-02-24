Ο Παναθηναϊκός χάνει για έξι εβδομάδες τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν καθώς έχει οστικό οίδημα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού, ενώ ευχάριστα είναι τα νέα για τον Φακούντο Πελίστρι καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν.

Οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν, την Πέμπτη (26/2), να πάρουν την πρόκριση για τους «16» του Europa League, μετά το 2-2 στον πρώτο αγώνα με τους Τσέχους στο ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ συνεχίζει την προετοιμασία της για τη ρεβάνς και υπάρχουν ευχάριστα νέα για τον Πελίστρι και δυσάρεστα για τον Πάλμερ-Μπράουν, με την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Ένα ευχάριστο γεγονός σημάδεψε την πρώτη προπόνηση της νέας εβδομάδας για τον Παναθηναϊκό. Ο Φακούντο Πελίστρι συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που θα ταξιδέψει την Τετάρτη για την Τσεχία όπου την Πέμπτη θα δοθεί η ρεβάνς της φάσης των play offs του Europa League με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν!

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Σισοκό, Κώτσιρας ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκε ο Τσιριβέγια. Εκτός προπόνησης έμεινε ο Πάλμερ – Μπράουν, ο οποίος υποβλήθηκε σε διαγνωστικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε ότι έχει οστικό οίδημα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού και υπολογίζεται να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος».