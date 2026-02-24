Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει σαφές μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον να «δει πίσω από τα παιχνίδια» του Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που περιγράφει τον πόλεμο ως «την αρχή του τέλους» αλλά προειδοποιεί ότι μια βεβιασμένη εκεχειρία χωρίς εγγυήσεις μπορεί να οδηγήσει σε νέα σύγκρουση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας από το προεδρικό γραφείο στο Κίεβο, τόνισε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ανοίγματα προς τον Τραμπ για να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας, κατηγορώντας τον Πούτιν ότι «παίζει με τον Τραμπ και με ολόκληρο τον κόσμο» και ότι είναι «κακός ηθοποιός» που επιχειρεί να εμφανιστεί ως αξιόπιστος συνομιλητής. Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι Ρώσοι «παίζουν παιχνίδια» στις όποιες ειρηνευτικές συζητήσεις και δεν έχουν πραγματική πρόθεση να τερματίσουν τον πόλεμο, αφού αναζητούν μια παύση πυρός για να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους.

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι χωρίς σκληρές δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας, η Μόσχα θα αξιοποιήσει κάθε εκεχειρία για να προετοιμάσει μια νέα επίθεση, σημειώνοντας ότι η Ρωσία κινητοποιεί περίπου 40.000 στρατιώτες τον μήνα και χάνει 35.000, ενώ, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι ρωσικές προελάσεις το 2025 κόστισαν «κατά μέσο όρο 167 ανθρώπους ανά χιλιόμετρο κατεχόμενου εδάφους». Ο Ζελένσκι επέμεινε ότι «η Ουκρανία χρειάζεται εκεχειρία – χθες, σήμερα, αύριο», αλλά όχι μια απλή «παύση», καθώς, όπως είπε, «δεν χρειαζόμαστε διάλειμμα, χρειαζόμαστε το τέλος του πολέμου».

Ζελένσκι – Τραμπ και τα «παιχνίδια» Πούτιν

Στο στόχαστρο του Ζελένσκι βρέθηκαν και οι πληροφορίες για ρωσικές προτάσεις προς τις ΗΠΑ με πακέτο οικονομικής συνεργασίας ύψους έως και 12 τρισ. δολαρίων, τις οποίες –όπως ανέφερε– αποκάλυψαν οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πακέτο αυτό περιλαμβάνονται και προβλέψεις «για την Ουκρανία», με εκμετάλλευση φυσικών πόρων σε περιοχές υπό ρωσική κατοχή, κάτι που το Κίεβο θεωρεί προσπάθεια νομιμοποίησης των τετελεσμένων στο πεδίο. Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει ως «δημαγωγία και ψέματα» τους ισχυρισμούς Πούτιν ότι η Ουκρανία θα αξιοποιήσει μια προσωρινή παύση για να προετοιμάσει νέα επίθεση, αντιτείνοντας ότι «η παύση χρειάζεται στη Ρωσία εξίσου, αν όχι περισσότερο».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πίεση του Τραμπ προς το Κίεβο για παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη είναι «πολύ μεγαλύτερη» από την πίεση που ασκείται στη Μόσχα, αν και δήλωσε αισιόδοξος ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα «έρθει στο πλευρό» της Ουκρανίας. Κάλεσε τον Τραμπ να στοχεύσει «αυτό που κοστίζει ακριβά στους Ρώσους»: τη «σκιώδη» ναυτιλία, τις εταιρείες τους και την ικανότητά τους να εμπορεύονται και να εξάγουν ενεργειακούς πόρους, ζητώντας ουσιαστικό σφίξιμο των κυρώσεων και πάταξη της παρακαμπτήρισης τους.

Ζελένσκι, Τραμπ και η εκεχειρία με ρίσκο επανέναρξης

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η ιδέα παράδοσης του Ντονμπάς για να σταματήσει ο πόλεμος είναι κοντόφθαλμη και επικίνδυνη, επιμένοντας ότι δεν πιστεύει πως αυτό είναι το μόνο που ζητά η Ρωσία και ότι «δεν μπορείς να εμπιστευτείς» τη Μόσχα. Προειδοποίησε ότι μια εκεχειρία χωρίς δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση θα σήμαινε «τεράστιο ρίσκο», καθώς «ο πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει ξανά» και η εκεχειρία «να καταρρεύσει».

Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε μια εικόνα προσαρμογής της χώρας του σε μακροχρόνιο πόλεμο, καλώντας τους δυτικούς συμμάχους να χρηματοδοτήσουν και να αδειοδοτήσουν παραγωγή όπλων εντός της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο βρίσκεται κοντά στη μαζική παραγωγή νέων πυραύλων που έχουν καταφέρει να διαπεράσουν τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα. Επιβεβαίωσε ότι οι ουκρανικοί πύραυλοι FP-5 Flamingo έπληξαν με επιτυχία μεγάλο ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής πυραύλων στο εσωτερικό της Ρωσίας, ενώ απέδωσε πρόσφατες ουκρανικές προωθήσεις στο νοτιοανατολικό μέτωπο και στην απαγόρευση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του δορυφορικού συστήματος Starlink από τις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους Financial Times.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι έστειλε μήνυμα και στις Βρυξέλλες, ζητώντας από την ΕΕ να σταματήσει τις καθυστερήσεις και να ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία για την ένταξη της Ουκρανίας, προτείνοντας το 2027 και προειδοποιώντας να μην επιτραπεί στη Ρωσία να μπλοκάρει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του «για 50 χρόνια». Τόνισε ότι, παρότι ελπίζει στην πίεση του Τραμπ προς τον Πούτιν, «βασίζεται πρωτίστως στους Ουκρανούς πολίτες, στον στρατό και στην παραγωγή» της χώρας του, σκιαγραφώντας μια στρατηγική όπου η Ουκρανία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, τα «παιχνίδια» της Μόσχας και τον αγώνα επιβίωσής της στο πεδίο.