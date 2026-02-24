Στο εδώλιο του Αυτοφώρου θα οδηγηθεί και πάλι αύριο ο γνωστός μάνατζερ μοντέλων ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή της Κηφισιάς μετά από καταδίωξη.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του κατηγορούμενου για αναβολή της δίκης ώστε να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και να εκπροσωπηθεί από τον συνήγορό του ο οποίος σήμερα απουσίαζε.

Η εισαγγελέας πρότεινε η δίκη να αναβληθεί για τις 25 Φεβρουαρίου και έως τότε ο κατηγορούμενος να παραμείνει κρατούμενος.

Συνεργάτης του συνηγόρου του 72χρονου αντέτεινε πως ο εντολέας τους αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και ότι είναι γνωστής διαμονής.

Τελικά, ο πρόεδρος του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αποφάσισε η δίκη να αναβληθεί για αύριο και ο γνωστός μάνατζερ να παραμείνει κρατούμενος.

Δίνοντας το στίγμα της υπερασπιστικής γραμμής που θα ακολουθήσει ο κατηγορούμενος , για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, αρνήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι θέλησε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς .

«Είναι δυνατόν με το σμαρτάκι μου να τρέχω; Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 60 χιλιόμετρα την ώρα, φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί» είπε ο 72χρονος και συνέχισε Ούτε μεθυσμένος ήμουν ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές γι’ αυτό φοβήθηκα».

Όταν δε ρωτήθηκε τι επαγγέλλεται, απάντησε ότι τώρα βοηθά τον αδελφό του στα κτηματομεσιτικά, ενώ στο παρελθόν έχει κάνει διάφορες δουλειές, έχει απασχοληθεί στην τηλεόραση και παλαιότερα έχει εργαστεί ως σερβιτόρος.