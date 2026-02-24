Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ερασιτέχνης ψαράς, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα, δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων, αφού αρχικά κατά την προανάκριση είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε βγει για ψάρεμα τη μοιραία ημέρα, ενώ στη συνέχεια ανακάλεσε, καθώς οι κινήσεις του είχαν καταγραφεί από δορυφόρο.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι στις 24 Ιανουαρίου 2021 είχε πάει στο αλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή της Ερέτριας και είδε αγκυροβολημένο το αλιευτικό σκάφος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων.

«Κόλλησε το μυαλό μου και δεν το είπα. Κόλλησε… Από φόβο;» ανέφερε και όταν ρωτήθηκε τι ήταν αυτό που φοβήθηκε εξήγησε: «Μην στοχοποιηθώ. Μετά το λιμενικό με έλεγε φονιά. Έκανα τη βλακεία και δεν είπα ότι έχω βγει. Μου είπαν ότι με είδαν από τον δορυφόρο».

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε τις αναφορές του στον ανακριτή ότι είδε το φουσκωτό σκάφος του Σήφη Βαλυράκη και ένα ακόμα πλαστικό σκάφος κοντά του. «Πήρε το μάτι μου να κάνει κυκλικές κινήσεις. Μετά έφυγε προς Κάλαμο, το φουσκωτό έμεινε ακίνητο», κατέθεσε.

Ο Δημήτρης Πολυζωΐδης, ο οποίος επί χρόνια έχει διατελέσει πρόεδρος του σωματείου ψαράδων της περιοχής, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του εκτίμησε πως ο Σήφης Βαλυράκης έπεσε μόνος του στη θάλασσα. Όταν ρωτήθηκε πώς το γνωρίζει εξήγησε πως αν και δεν είδε κάτι, πιστεύει πως αυτό συνέβη, επειδή με αυτόν τον τρόπο είχε χάσει τον γιο του. Μάλιστα, ο μάρτυρας χαρακτήρισε «ψεύτη με λοφίο» τον αυτόπτη μάρτυρα Ευ. Ασμάνη, που έχει καταθέσει ότι είδε το σκάφος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων να περικυκλώνει το φουσκωτό του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και να ακολουθεί διαπληκτισμός. «Είναι ψεύτης ο Ασμάνης, είναι ψεύτης με λοφίο, έχει πει ψέματα. Εγώ δεν ήξερα το συμβάν. Γιατί να πάνε τα παιδιά να κάνουν αυτό το συμβάν; Είναι ψέματα όλα. Αυτός θέλει λιντσάρισμα», κατέθεσε.