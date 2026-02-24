Ο Αντώνης Φλούντζης (1906 – 1988) ήταν ένας από τους πολλούς κομμουνιστές που διώχθηκε για τις ιδεολογικές απόψεις και τη δράση του και κρατήθηκε επί συνολικά 24 χρόνια σε φυλακές και στρατόπεδα συγκέντρωσης καθώς αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση μετανοίας. Ειδικότερα, κρατήθηκε στο Στρατόπεδο Κράτησης Κομμουνιστών της Ακροναυπλίας, στα Στρατόπεδα συγκέντρωσης Λάρισας και Χαϊδαρίου, στις Φυλακές Αβέρωφ, στη Μακρόνησο, στον Αη Στράτη, στα Αντικύθηρα, στην Τρίπολη, και από τη δικτατορία του 1967 στα Γιούρα και στο Παρθένι της Λέρου.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε φοιτήσει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκτελούσε χρέη γιατρού κάθε φορά που ένας πολιτικός του σύντροφος είχε ανάγκη και κάπως έτσι βρέθηκε να επιτελεί και χρέη ιατρού του στρατοπέδου Χαϊδαρίου, από το οποίο οι Γερμανοί άρπαξαν τους 200 Έλληνες πατριώτες (κομμουνιστές ως επί το πλείστον) την Πρωτομαγιά του 1944 και τους έστησαν μπροστά στον τοίχο της Καισαριανής, εκτελώντας τους. Στο βιβλίο του υπό τον τίτλο «Χαϊδάρι – Κάστρο και βωμός της Εθνικής Αντίστασης» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήση δεν αναφέρονται μονάχα λεπτομέρειες από εκείνες τις ημέρες αλλά και η πλήρης λίστα των 200 ατόμων που στήθηκαν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Μάλιστα ο συγγραφέας δίνει και επιπρόσθετες πληροφορίες, κυρίως για το εάν οι εκτελεσμένοι προέρχονταν από την Ακροναυπλία ή την Ανάφη ή εάν οι αγωνιστές ήταν νέοι σε αγωνιστές.

Η λίστα λοιπόν με τα 200 ονοματεπώνυμα όσων έχασαν τη ζωή τους την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή, έχει ως εξής (με έναν αστερίσκο σημειώνονται οι εξακριβωμένοι Ακροναυπλιώτες και με δύο οι Αναφιώτες)

1) Αγραφιώτης Αγησίλαος*

2) Αϊβατζίδης Γεώργιος

3) Αλατζάς Νικόλαος*

4) Αλεξανδράτος Ανδρέας

5) Αλεξόπουλος Δημήτριος*

6) Αλεξόπουλος Ιωάννης*

7) Αλμπάνης Γεώργιος**

8) Αμπελογιάννης Σπήλιος ή Β.

9) Αναστασιάδης Ελευθέριος10) Αναστασιάδης Παναγιώτης

11) Ανδρεάκης Γεώργιος

12) Ανδρεάκης Πέτρος

13) Ανδρώνης Πέτρο

14) Ανουσάς Ιωάννης

15) Αντωνέλης Ιγνάτιος**

16) Αντωνιάδης Αθανάσιος

17) Αποστολίδης Στάθης**

18) Αποστολίδης Τάσος**

19) Βαγενάς Απόστολος του Γεωργίου*

20) Βλασσόπουλος Βλάσης*

21) Βάλβης Σπύρος

22) Βάλβης Χαράλαμπος

23) Βαλεντάκης Ιωάννης*

24) Βαρθολομαίος Αντώνιος*

25) Βασάλος Τηλέμαχος*

26) Βεκίδης Ζαφείρης*

27) Βλαχάκης Χρήστος*

28) Βόκολας ή Μπόκολας Κων/νος (νέος) Αίγιο

29) Βουδούρης Θέμος*

30) Γάτσος Αθανάσιος

31) Γεωργακόπουλος Πλούταρχος*

32) Γεωργιάδης Περικλής*

33) Γηγίνης Ευάγγελος

34) Γιαννακουρέας Δημήτριος

35) Γιάνναρης Στέφανος

36) Γιαννόπουλος Σπύρος*

37) Γιαντές Μιχαήλ, ανθυπ.

38) Γιόλκας Ευάγγελος

39) Γκάλκος Γεώργιος

40) Γκινές Κώστας*

41) Γκότσης Γεώργιος*

42) Γούτας Γεώργιος (νέος)

43) Δαλδογιάννης Σταμάτιος*

44) Δανδινίδης Χριστόφορος*

45) Δασκαλόπουλος Γεώργιος*

45) Δημητριάδης Δημήτριος*

47) Δήμος Κώστας*

48) Δούκας Σπυρίδων

49) Δροσόπουλος Θεόδωρος

50) Εσδρατή Αλμπέρτος*

51) Ελευθεριάδης Β. Ηλίας* 40 ετών

52) Ζάγκας Κ. Χρήστος* κτημ., 39 ετών

53) Ζησιμάτος Παντελής*

54) Θεμελής ή Χατζηθεμελής Μιχαήλ

55) Θεολόγος Ιωάννης

56) Θεοφιλόπουλος Γεώργιος*

7) Καδίκας Ιωάννης*

53) Κακαλιός Ηλίας**

59) Καλαϊτζίδης Νικόλαος*

60) Καλαφατάκης Θρασύβουλος *

61) Καλόφας Απόστολος, * Δράμα

62) Καμαρινός Ι. Παναγιώτης, ράφτης** (νέος)

63) Καμτσίκης Νικόλαος*

64) Καπέλας Στέφανος, * τροχιοδρ.

65) Καπλιτζόγλου Ευριπίδης*

66) Κάππος Σταύρος*

67) Καραβοκυρός Διαμαντής*

68) Καραθανάσης Ιωάννης*

69) Καρανικόλας Κώστας*

70) Καραντώνης Ζαφείριος*

71) Καράσσο Μωυσής**

72) Καρατζάς Παύλος

73) Κάρλος Γεώργιος*

74) Κηπουρός Απόστολος*

75) Κλαπατσέας Κων/νος*

76) Κόκκινος Θεοφάνης*

77) Κοντογιάννης Γεώργιος*

78) Κορνάρος ή Κορναράκης Παναγιώτης

79) Κοσμάς Δημήτριος,* δάσκαλος

80) Κοσμερίδης Αθανάσιος, * οδοντ.

81) Κοσμίδης Στράτος*

82) Κουβελιώτης Χρήστος*

83) Κουής Δημήτριος*

84) Κουριώτης Δημήτριος*

85) Κουσέτης Γεώργιος

86) Κουσίσης Σταμ.*

87) Κούτης Γεώργιος*

88) Κουτσοβός Ηλίας*

89) Κρόκος Γεώργ.*

90) Κυρανούδης Αθανάσιος*

91) Κυριαζής Εμμανουήλ

92) Κυριακούδης Δημήτριος*

93) Κωνσταντινίδης Αλέκος

94) Κωνσταντινίδης Δημήτριος*

95) Κωνσταντινίδης Κώστας

96) Λαζαρίδης Ανέστης*

97) Λαμπρινίδης Εμμανουήλ**

98) Λιακίδης Θεόφιλος*

99) Λυμπερόπουλος Παύλος*

100) Μακέδος ή Παρασκευάς Δημοσθένης*

101) Μακρής Κων/νος*

102) Μάλλης Αχιλλέας

103) Μαλτέζος Γεώργιος

104) Μαμαλάκης Γεώργιος*

105) Μανέκας Νικόλαος*

106) Μανιατέας Θεόδωρος*

107) Μαριακάκης Νικόλαος, * γεωπόνο

108) Μαρκούσης Αθανάσιος**

109) Μαυράκης Ιωάννη

110) Μαυροκεφαλίδης Ιωάννης*

111) Μέκαλης Πάνος*

112) Μερκούρης Δημήτριος

113) Μήτσης Ηρακλής*

114) Μόσχος Μήτρος

115) Μπεραχιά Ανρί*

116) Νανέρης Παναγιώτης

117) Νεγρεπόντης Νίκος*

118) Νικολαΐδης Δημήτριος*

119) Νικολόπουλος Ιωάννης*

120) Ντάσιος ή Κατσαρός Σωτήριος*

121) Ντορέας Γεώργιος

122) Οικονομίδης Ορέστης*

123) Οικονόμου Βασίλειος*

124) Ουραΐλογλου Βασίλειος**

125) Ορφανός Ηλίας

126) Πανέτης Χρήστος

127) Πανταζής Γ. Δημήτριος*

128) Πανταζής Νικόλαος

129) Παπαβασιλείου Βασίλειος*

130) Παπαγιάννης Ιωάννης, εργάτης

131) Παπαδήμας Βασίλειος

132) Παπαδημητρίου Δημήτριος

133) Παπαδόπουλος Δημήτριος

134) Παπαδόπουλος Ευάγγελος*

135) Παπαδόπουλος Κώστας (Καστόρι Σπάρτης)

136) Παπαδόπουλος Μανασής*

137) Παπαδόπουλος Μύρων*

138) Παπάζογλου Ευάγγελος*

139) Παπαμιχάλης Γεώργιος*

140) Παπανδρέου Κώστας*

141) Παπανίκας Γεώργιος

142) Παρετσαριάν Κερβόρ*

143) Πατέστος Αναστάσης*

144) Πίττακας Γεώργιος*

145) Πίτσος Ιωάννη

146) Πιτσούλης Δημήτριος

147) Πλακοπίτης Νικόλαος*

148) Πλατανησιώτης Κώστας

149) Πόλκος Ευάγγελος, * δάσκαλος

150) Πολυδώρου Δημήτριος*

151) Ποντίκης Κοσμάς*

152) Πότης Αλέκος

153) Ρεμπούτσικας Δημήτριος*

154) Ρίζος Ηλίας*

155) Ρογανάς Γεώργιος (νέος πατέρας)

156) Ρογανάς Ιωάννης (νέος γιος)

157) Ρουσσόπουλος Κώστας ή Γεώργιος*

158) Σαββόπουλος Σάββας*

159) Σακκάς Κώστας* κουρέας

160) Σαμόπουλος Γεώργιος*

161) Σαντομοίρης Φώτης*

162) Σερδερίδης Κοσμάς*

163) Σκλάβαινας Στέλιος* τυπογρ

164) Σόφης Ανδρέας (νέος)

165) Σόφης Δημήτριος (νέος)

166) Σόφης Χρήστος (νέος)

167) Σουκατζίδης Ναπολέων* λογ. 33 ετών

168) Σούλας Χρήστος*

169) Σπυρίδης Γεώργιος* σιδηροδρ.

170) Στάθης Ιωάννης*

171) Σταμούλης Βασίλειος*

172) Σταύρου Σπύρος

173) Συνοδινός Απόστολος*

174) Ταλαίπωρος Ηλίας

175) Ταμπάνος ή Φίλιππος Βασίλειος*

176) Τζανετής Χρήστος*

177) Τζίμος Ανδρέας

178) Τζοάνος Περικλής

179) Τζωρτζάτος Κώστας*

180) Τούμπας Θανάσης (νέος)

(181) Τούρπας Παναγ. *

182) Τσαλίκης Τάσος* δάσκαλος

183) Τσερμέγκας Μιχ.*

184) Τσίκας Αλέξανδρος*

185) Τσίρκας Κώστας* δάσκ., 36 χρ.

(186) Τσολιάκος Ιωάννης*

187). Υψηλάντης Κώστας*

188) Φάβας Κώστας*

189) Φερετόπουλος Νώντας*

190) Φερές Απόστολος*

(191) Φιλόπουλος Ανέστης*

192) Φουντής Στέφανος*

193) Φωκάς ή Φυκιάς Ιωακείμ

194) Χάλαρης Γεώργιος

195) Χαρίτος Χρήστος*

196) Χατζηχρίστος Χρήστος*

197) Χατζόπουλος Φώτιος

198) Χριστακόπουλος Δημήτριος

199) Χρυσάφης Νικόλαος*

200) Χυτήρης Κώστας* δάσκαλος.

Να σημειωθεί τέλος ότι ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει τιμήσει τον Αντώνη Φλούντζη για τις υπηρεσίες προς τους συνανθρώπους και τους συγκρατούμενούς του, δίνοντας στην οδό πριν το ΚΕΒΟΠ της πόλης το όνομά του: Οδός «Φλούντζη Αντ.».