Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε σε μια στρατηγική συνεργασία με την ουκρανική Ukrhydroenergo, υπογράφοντας στις 15 Νοεμβρίου 2025 Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μέσω του κατασκευαστικού της βραχίονα, ΤΕΡΝΑ. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού Ομίλου υποδομών στον τομέα της ενέργειας της Ουκρανίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως της μεγαλύτερης και πιο αξιόπιστης εταιρείας υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τεχνογνωσία που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση δύο μεγάλων ενεργειακών έργων στη Δυτική Ουκρανία. Συγκεκριμένα, ο αντλησιοταμιευτικός σταθμός Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage) και ένα νέο αντλιοστάσιο ισχύος 220 MW αποτελούν τα πρώτα έργα που θα προχωρήσουν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους εκτιμάται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες ευκαιρίες στον τομέα των υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών υποδομών της χώρας.

Η Ukrhydroenergo, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία και 100% κρατική, αποτελεί κομβικό εταίρο για την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών. Από την πλευρά της, η ΤΕΡΝΑ φέρνει την εκτεταμένη διεθνή εμπειρία της στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύνθετων ενεργειακών έργων, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύστημα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, τη μεγαλύτερη επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα σήμερα.

Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη διοίκηση, αναμένεται να συμβάλουν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού της δικτύου και να επιταχύνουν τη μετάβασή της σε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Τα έργα προβλέπεται να τύχουν σημαντικής υποστήριξης από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως η EBRD και η EIB, τόσο σε χρηματοδοτικό όσο και σε τεχνικό και ρυθμιστικό επίπεδο.

Η Ukrhydroenergo, με ιστορία που ξεκινά το 1994, συγκαταλέγεται στις 15 μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας. Διαθέτει δέκα υδροηλεκτρικές μονάδες και αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς στους ποταμούς Δνείπερο και Δνείστερο, ενώ διατηρεί διαχρονική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανακατασκευή και αναβάθμιση υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων από το 2014.

Η νέα αυτή συνεργασία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν σημαντικό ενεργειακό άξονα μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, σε μια περίοδο που η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των δικτύων καθίσταται πιο κρίσιμη από ποτέ.

