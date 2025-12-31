Μία βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, η οποία στράφηκε στη βιομηχανία του πορνό, αποκάλυψε ότι οδηγήθηκε σε οικονομική καταστροφή μετά την αλλαγή καριέρας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι το OnlyFans δεν αποτελεί τη «χρυσή κότα» που πολλοί πιστεύουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Η 46χρονη Άντισον Τζέιμς, η οποία υπηρέτησε στο Αφγανιστάν πριν αποχωρήσει από τον στρατό το 2003, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην εύρεση εργασίας, τρία χρόνια μετά την πλήρη ενασχόλησή της με τον χώρο του πορνό.

«Υπάρχει ένα 1% ανθρώπων στο OnlyFans που γυρίζουν πορνό και πραγματικά βγάζουν πολλά χρήματα, και η συνηθισμένη παρανόηση είναι ότι αν μας βλέπουν στην κάμερα, σκέφτονται: “Α, νόμιζα ότι έβγαζαν 10.000 δολάρια ανά σκηνή”», δήλωσε η Τζέιμς στην εφημερίδα The Sun. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν βγάζουν ούτε καν 10.000 δολάρια τον χρόνο γυρίζοντας πορνό», πρόσθεσε.

US Navy veteran who turned to porn reveals dark side of OnlyFans — and says she’s now forced to live in a brothel https://t.co/2X6Puc53ME pic.twitter.com/5WMxKaGcI8 — New York Post (@nypost) December 30, 2025

Όπως ανέφερε στη βρετανική εφημερίδα, τους τελευταίους τέσσερις μήνες είναι άστεγη και ζει σε οίκο ανοχής, καθώς δεν έχει καταφέρει να κερδίσει αρκετά χρήματα από τη νέα της επαγγελματική πορεία.

Η βετεράνος από το Βερμόντ κατατάχθηκε στο Ναυτικό το 1998 και για το μεγαλύτερο μέρος της υπηρεσίας της, ήταν τοποθετημένη στο Ντιέγκο Γκαρσία, τη κοινή στρατιωτική βάση ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου στον Ινδικό Ωκεανό.

Μετά την αποχώρησή της από το Ναυτικό, εργάστηκε ως αισθητικός και μπήκε στον χώρο του swinging. «Έγινα swinger πριν από 15 χρόνια, οπότε ήμουν αρκετά ανοιχτή σεξουαλικά. Στη συνέχεια, πριν από τρία χρόνια, με προσέγγισε μια εταιρεία για να κάνω πορνό», δήλωσε στην The Sun. «Δίστασα λίγο, γιατί δεν ήμουν σίγουρη αν ήμουν έτοιμη να βρίσκομαι στο διαδίκτυο και τι αντίκτυπο θα είχε αυτό στην τότε καριέρα μου ως αισθητικός», πρόσθεσε.

Παρότι, όπως αποκάλυψε, κέρδιζε έως και 1.200 δολάρια ανά σκηνή, η δουλειά σταδιακά μειώθηκε. «Την άνοιξη τα πράγματα ήταν έντονα. Γύριζα πέντε έως επτά σκηνές τον μήνα», ανέφερε. «Μετά ήρθε το καλοκαίρι και από πέντε έως επτά σκηνές τον μήνα, έπεσα στο μηδέν για πάνω από δύο μήνες. Έτσι, σε εκείνη την περίοδο, έμεινα σε φίλους», είπε.

Αυτή την περίοδο διαμένει στο Sheri’s Ranch, ένα νόμιμο οίκο ανοχής λίγο έξω από το Λας Βέγκας, ενώ αναζητά πιο μόνιμη στέγη. «Άκουσα για το Sheri’s, το σκέφτηκα, έκανα έρευνα και είπα ότι αυτό θα είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω για συμπληρωματικό εισόδημα και θα μου προσφέρει και ένα μέρος να μείνω», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της ναυτικής της θητείας, η Άντισον Τζέιμς θυμήθηκε ότι έβαζε τις ειδικές σημάνσεις βόμβες με προορισμό το Αφγανιστάν, όπου κρύβονταν τρομοκράτες της Αλ Κάιντα. «Τα stealth βομβαρδιστικά πετούσαν, εμείς τοποθετούσαμε τις βόμβες και εκτοξεύαμε τα αεροσκάφη, και εκείνα έριχναν τις βόμβες στο Αφγανιστάν», ανέφερε. «Ήταν απίστευτα σημαντικό το έργο που ολοκληρώναμε στις αποστολές», κατέληξε.