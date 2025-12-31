Τραγικό τέλος βρήκε 12χρονος στην Αγγλία καθώς φέρεται να προσπάθησε να αναπαραστήσει μια σκηνή από τη δημοφιλή σειρά «Squid Game».

Συγκεκριμένα, ο Σεμπάστιαν Τσίζμαν εντοπίστηκε νεκρός από τον ξάδελφό του στο σπίτι της οικογένειάς του στο Γκλάσοτον στην περιοχή Γιορκσάιρ. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η οικογένεια γιόρταζε με συγγενείς τους από την Πολωνία την πρώτη Θεία Κοινωνία του μικρότερου 9χρονου γιου τους, του Μάικ.

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, ο Σεμπάστιαν φέρεται να μιμήθηκε μια επικίνδυνη πρόκληση που ενθαρρύνει τα παιδιά να πνίγονται μέχρι λιποθυμίας, φαινόμενο που έχει συνδεθεί με πολλούς θανάτους παιδιών σε όλο τον κόσμο. Οι ειδικοί υγείας προειδοποιούν ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Ο 12χρονος βρέθηκε αναίσθητος στις σκάλες του σπιτιού, με ένα σεντόνι τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των διασωστών, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο. Στο κινητό του βρέθηκε εικόνα χαρακτήρα από το Squid Game που είχε βρεθεί απαγχονισμένος με παρόμοιο τρόπο στη σειρά.

Οι γονείς του, Μαρτσίν και Καταρζίνα Τσίζμαν, περιέγραψαν τον Σεμπάστιαν ως χαρούμενο, αγαπητό και ευχάριστο παιδί, χωρίς προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε δήλωσή τους, χαρακτήρισαν τον θάνατό του ως τραγικό ατύχημα και κάλεσαν για άμεση λογοδοσία των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης για τις επικίνδυνες προκλήσεις που εμφανίζονται στις πλατφόρμες τους.

Η μητέρα του, Κάσια, τόνισε τη σοβαρότητα του θέματος, καλώντας τους γονείς να ελέγχουν τα κινητά των παιδιών τους και να ενημερώνουν για τους κινδύνους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Ο Σεμπάστιαν, που ήταν αυτοδίδακτος κλασικός πιανίστας, είχε πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά τον κανονισμό ότι οι χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον 13 ετών. Οι γονείς του υπογραμμίζουν ότι δεν είχε ιστορικό αυτοτραυματισμού και ότι δεν θα έθετε ποτέ τη ζωή του σε κίνδυνο συνειδητά, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το περιστατικό έρχεται λίγο μετά την αγωγή που κατέθεσαν οι γονείς τεσσάρων Βρετανών εφήβων εναντίον του TikTok, σχετικά με θανάτους παιδιών τους που συνδέονται με αντίστοιχες επικίνδυνες προκλήσεις. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιοι θανατηφόροι «διαγωνισμοί» εμφανίζονται συχνά χωρίς να έχουν αναζητηθεί από τους χρήστες, καθιστώντας τα παιδιά ιδιαίτερα ευάλωτα.