Σε νοσοκομείο της Βραζιλίας νοσηλεύεται ο Ρομπέρτο Κάρλος, εξαιτίας καρδιακού προβλήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόταν σε διακοπές στη χώρα καταγωγής του και πήγε για ιατρική εξέταση στο πόδι του, στο οποίο είχε έναν μικρό θρόμβο. Αφού υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, διαπιστώθηκε πως είχε πρόβλημα στην καρδιά και έπρεπε να χειρουργηθεί.

Όπως αναφέρει η AS, η επέμβαση έπρεπε να διαρκέσει 40 λεπτά, ωστόσο, λόγω επιπλοκών, ο ποδοσφαιριστής έμεινε σχεδόν τρεις ώρες στο χειρουργείο.

Τελικά όλα πήγαν καλά και βρίσκεται εκτός κινδύνου, αλλά υπό στενή παρακολούθηση. Θα παραμείνει υπό παρακολούθηση για 48 ώρες ακόμη, για να διαπιστωθεί ότι η εξέλιξή του είναι θετική.