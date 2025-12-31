Στον Ολυμπιακό ήθελαν να «δέσουν» τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί πριν μπει στο τελευταίο 6μηνο του συμβολαίου του, ακριβώς επειδή γνώριζαν τι θα ακολουθούσε. Οι άνθρωποι του συλλόγου είχαν πλήρη επίγνωση ότι ο Μαροκινός φορ με τη φόρμα, την αυτοπεποίθηση και τον ρόλο που έχει στην εθνική του ομάδα, θα πρωταγωνιστούσε στο Κόπα Άφρικα, όπως κι έγινε.

Οι πρώτες πληροφορίες για το μέλλον του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, η ενημέρωση στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το πρώτο όνομα για διάδοχός του στον Ολυμπιακό. Διαβάστε στο Sportdog.gr