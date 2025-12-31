Σημαντικές εξελίξεις προκύπτουν στο συγκρότημα της ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε τη διοίκηση της ομάδας για την απόφασή του να αποχωρήσει. Ο Γκαμπονέζος σέντερ διαθέτει σχετική ρήτρα στο συμβόλαιό του, που του επιτρέπει να μετακινηθεί σε σύλλογο της EuroLeague, με την καταβολή ενός αξιόλογου buy-out.

Ο ίδιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της «Βασίλισσας» προκειμένου να τους γνωστοποιήσει πως επίκειται η αποχώρησή του από τον σύλλογο. Το ποσό του buy-out αναμένεται να δώσει στην ΑΕΚ τη δυνατότητα να κινηθεί για την απόκτηση του αντικαταστάτη του.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες (30/12), ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντζούογλου ανέφερε πως ο 29χρονος ψηλός απέρριψε προτάσεις από Μπαρτσελόνα και Παρτίζαν, φερόμενος να έχει επιλέξει τη Φενέρμπαχτσε, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Το δεδομένο είναι πως αρκετοί σύλλογοι της EuroLeague παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του και θα επιθυμούσαν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Σίλβα καταγράφει με τη φανέλα της ΑΕΚ 14,8 πόντους και 8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο Basketball Champions League, ενώ στη Stoiximan GBL μετρά 16,2 πόντους και 7,4 ριμπάουντ ανά αγώνα.