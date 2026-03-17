Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα κύλησε το iftar (το δείπνο που σηματοδοτεί τη λήξη της ημερήσιας νηστείας των μουσουλμάνων κατά το Ραμαζάνι) που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δημοσιογράφους και αρθρογράφους στο προεδρικό παλάτι στο Μπεστεπέ στην Άγκυρα, με τον Τούρκο πρόεδρο να εξαπολύει σφοδρή ρητορική επίθεση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον ρόλο του Ισραήλ. Ο Ερντογάν περιέγραψε τους λειτουργούς της ενημέρωσης ως «μνήμη της κοινωνίας» και τους κάλεσε να αντισταθούν στη «λαίλαπα παραπληροφόρησης» της σύγχρονης εποχής.

Υπογραμμίζοντας ότι η ταχύτητα της πληροφορίας ευνοεί και ψευδείς, χειραγωγημένες ή «κακόβουλες» ειδήσεις, ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για μια «μετα-αλήθεια» εποχή, όπου η γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την κατασκευασμένη εικόνα γίνεται ολοένα πιο θολή. Επανέλαβε ότι το τουρκικό κράτος, μέσω της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και άλλων δομών, θα συνεχίσει, όπως είπε, την «ενεργητική μάχη κατά της παραπληροφόρησης».

Erdogan on Israel's regional campaign:



“We all know that the purpose of the attacks targeting Gaza first, then Yemen and Lebanon, and most recently Iran is not solely about security.



Σκληρή επίθεση στο Ισραήλ

Στο πιο αιχμηρό σημείο της ομιλίας του, ο Ερντογάν εστίασε στις κινήσεις του Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι κρατά κλειστή την Αλ-Άκσα εδώ και 17 ημέρες «χωρίς καμία πραγματική αρμοδιότητα» και ότι με τις επιθέσεις του από τη Γάζα μέχρι την Υεμένη, τον Λίβανο και πρόσφατα το Ιράν, προωθεί στόχους που «δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ασφάλεια». Με δραματικούς τόνους, μίλησε για «μια συμμορία που, επειδή έχει στα χέρια της δύναμη, θεωρεί τον εαυτό της ανώτερο από όλους τους άλλους και σπρώχνει βήμα-βήμα την περιοχή στην καταστροφή».

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «βαρβαρότητα» που οφείλει να προκαλέσει παγκόσμια ηχώ, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να μεταφέρουν με τρόπο που θα συγκλονίζει την αλήθεια της σύγκρουσης σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να σκέφτεται και να δρα ως χώρα με «λόγο και επιρροή» στη διεθνή σκηνή και ότι ο τουρκικός Τύπος οφείλει να στοχεύει επικοινωνιακά πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Μήνυμα ρόλου προς τα τουρκικά ΜΜΕ

Πέρα από τις γεωπολιτικές αναφορές, ο Ερντογάν επιχείρησε να χαράξει και την «αποστολή» των δημοσιογράφων στο εσωτερικό. Επαίνεσε όσους, όπως είπε, επιμένουν να ελέγχουν την πληροφορία, να καταπολεμούν τη διαστρέβλωση και να «κάνουν ρεπορτάζ ακόμη και στο μέτωπο του πολέμου ή στις πιο σκληρές καιρικές συνθήκες, για να φτάσει η αλήθεια στον πολίτη».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας έκλεισε στέλνοντας ευχές για το Ραμαζάνι και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους «εργάτες της ενημέρωσης», την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση σε ολόκληρο το τόξο από τη Γάζα μέχρι την Τεχεράνη και τα βλέμματα στρέφονται στον ρόλο που θα επιχειρήσει να παίξει η Άγκυρα στο επόμενο, αβέβαιο κεφάλαιο της κρίσης.