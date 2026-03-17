Λόγω εκτροπής ενός φορτηγού, παρατηρείται σοβαρή δυσχέρεια στη κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Οινοφύτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα φαίνεται να προσέκρουσε σε διάζωμα και στη συνέχεια ανατράπηκε επί του οδοστρώματος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας για την ασφαλή ρύθμιση της κίνησης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περίπτωση τραυματισμών. Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για την αποφυγή νέων ατυχημάτων.

