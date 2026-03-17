Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών και της Wall Street, παρά τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Τιτάν και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.143,17 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,24%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.114,56 μονάδες (-1,10%) και ανώτερη τιμή στις 2.154,85 μονάδες (+0,78%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 231,58 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.870.110 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,00%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+4,15%), της Τιτάν (+3,31%), της Motor Oil (+3,16%), της Κύπρου (+2,33%) και της Εθνικής (+1,66%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-3,84%), του ΟΠΑΠ (-2,41%), Coca Cola HBC (-1,04%) και του ΟΤΕ (-1,03%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.238.683 και 7.877.828 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 38,76 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 35,64 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 34 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (+8,74%) και Προοδευτική (+8,57%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Viohalco (-3,84%) και ΟΠΑΠ (-2,41%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,4400-0,76%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,8000 +2,33%

OPTIMA: 8,6800 +1,17%

ΤΙΤΑΝ: 45,2500 +3,31%

ALPHA BANK: 3,3320 +0,06%

AEGEAN AIRLINES: 12,3600 -0,80%

VIOHALCO: 13,5200 -3,84%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,6000 +0,46%

ΔΑΑ: 10,8300 +0,19%

ΔΕΗ: 18,0000 +0,78%

COCA COLA HBC: 52,3000 -1,04%

ΕΛΠΕ: 10,2900 +4,15%

ELVALHALCOR: 3,8500 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 12,8400 +1,66%

ΕΥΔΑΠ: 8,7500 +0,46%

EUROBANK: 3,4700 +0,14%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1900 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 39,2000 +3,16%

JUMBO: 23,3600 +0,26%

ΟΛΠ: 37,7500 -0,53%

ΟΠΑΠ: 14,1800 -2,41%

ΟΤΕ: 17,3200 -1,03%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,3660 -0,08%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,8400 +1,02%