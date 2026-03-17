Ένα 28χρονος πολεμικός ανταποκριτής στην ιστοσελιδά Times of Israel βρέθηκε στο επίκεντρο ενός επικίνδυνου μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στη δημοσιογραφία και τα διαδικτυακά στοιχήματα, όταν δέχθηκε απειλές για τη ζωή του από παίκτες της πλατφόρμας Polymarket που είχαν ποντάρει σε ιρανικό πλήγμα με πυραύλους κατά του Ισραήλ στις 10 Μαρτίου. Τον πίεζαν επίμονα, ακόμη και με προσφορά «μεριδίου» από τα κέρδη, να αλλάξει ρεπορτάζ που περιέγραφε πτώση ιρανικού πυραύλου σε ανοιχτό χώρο κοντά στο Μπεΐτ Σεμές, ώστε η αγορά να κλείσει υπέρ όσων είχαν στοιχηματίσει στο «όχι».

Από τα ευγενικά μηνύματα στο X και στο WhatsApp, το κλίμα κλιμακώθηκε γρήγορα σε ωμές απειλές θανάτου, με έναν παίκτη να ισχυρίζεται ότι έχει στοιχηματίσει 900.000 δολάρια και να προειδοποιεί πως «αν χάσει, θα επενδύσει άλλα τόσα για να τον “τελειώσει”», κάνοντας αναφορά και στην οικογένειά του. Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, που είχε στηρίξει την αρχική είδηση σε βίντεο-ντάσκαμ και σε επιβεβαιώσεις διασωστών για έκρηξη πολεμικής κεφαλής χωρίς θύματα, παραδέχθηκε ότι για μια στιγμή σκέφτηκε να τροποποιήσει το κείμενο, πριν καταλήξει ότι οποιαδήποτε υποχώρηση θα άνοιγε τον δρόμο για διαρκή εκβιασμό κάθε φορά που κάποιοι θα είχαν χρήματα «επάνω» στο πεδίο της μάχης.

Ισραήλ – Δημοσιογράφος υπό πολιορκία από τους παίκτες

Η υπόθεση φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά των prediction markets, όπως το Polymarket και ο ανταγωνιστής του Kalshi, που επιτρέπουν στοιχηματισμό πάνω σε γεγονότα από εκλογές μέχρι πραξικοπήματα ή πυραυλικές επιθέσεις. Στην αγορά για το αν «ιρανικός πύραυλος θα πλήξει το Ισραήλ στις 10 Μαρτίου», η σύντομη ανάρτηση του ρεπόρτερ φαινόταν να κλειδώνει νίκη για όσους είχαν ποντάρει στο «ναι», ώσπου κάποιοι χρήστες του Discord αμφισβήτησαν το συμβάν επικαλούμενοι ημερήσια αναφορά των IDF, υποστηρίζοντας ότι ίσως επρόκειτο για θραύσματα αναχαιτισμένου πυραύλου, κάτι που βάσει όρων δεν θα μετρούσε ως «πλήγμα». Καθώς η διαμάχη φούντωνε, επιπλέον 7 εκατομμύρια δολάρια στοιχηματίστηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, με ορισμένους ψευδώνυμους παίκτες να προσδοκούν κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων ανάλογα με το πώς θα «ψήφιζαν» οι κάτοχοι των σχετικών crypto tokens που καθορίζουν την τελική «αλήθεια».

Ο ίδιος ο δημοσιογράφος επιμένει ότι, με βάση το μέγεθος της έκρηξης και την προφορική επιβεβαίωση από στρατιωτικές πηγές, επρόκειτο για πολεμική κεφαλή και όχι για άκακο συντρίμμι, παρότι αναγνωρίζει ότι συνήθως τέτοιες λεπτομέρειες περνούν στα ψιλά, εφόσον δεν υπάρχουν τραυματίες – εκτός αν κάποιοι έχουν ποντάρει εκατομμύρια στο αποτέλεσμα. Το Polymarket από την πλευρά του καταδίκασε τις απειλές, ανακοίνωσε ότι μπλόκαρε τους εμπλεκόμενους λογαριασμούς και υποσχέθηκε να παραδώσει στοιχεία στις αρχές, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία των αγορών του εξαρτάται από την ανεξαρτησία της δημοσιογραφικής κάλυψης την οποία κάποιοι προσπάθησαν να χειραγωγήσουν.

Ισραήλ, δημοσιογράφος και πολιτική καταιγίδα για τα «στοιχήματα πολέμου»

Η υπόθεση στο Ισραήλ δεν έρχεται εν κενώ, αλλά προστίθεται σε σειρά σκανδάλων γύρω από στοιχήματα για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών από έφεδρο των IDF για να στοιχηματίσει, καθώς και διαμάχες για αγορές γύρω από την υγεία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, που τελικά ακυρώθηκαν με το επιχείρημα ότι απαγορεύονται τα στοιχήματα πάνω στον θάνατο προσώπων. Το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ γίνεται όλο και πιο εχθρικό απέναντι σε αυτές τις πλατφόρμες, με τον γερουσιαστή Κρις Μέρφι και τον βουλευτή Γκρεγκ Καζάρ να ετοιμάζονται να καταθέσουν τον νόμο BETS OFF, που στοχεύει στην απαγόρευση στοιχηματισμού πάνω σε «ευαίσθητες επιχειρήσεις» και ομοσπονδιακές λειτουργίες, ιδίως μέσω υπεράκτιων, χαλαρά ρυθμισμένων sites, σύμφωνα με τη Washington Post.

Οργανώσεις όπως η Better Markets μιλούν για «παγωτική» επίδραση στον Τύπο και ζητούν αυστηρότερη εποπτεία των αγορών πρόβλεψης, προειδοποιώντας ότι οι πολεμικοί ανταποκριτές, που ήδη διακινδυνεύουν τη ζωή τους, δεν μπορούν να έχουν επιπλέον στην πλάτη τους στρατιές ανώνυμων παικτών με οικονομικά κίνητρα να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα. Στην καρδιά της ιστορίας παραμένει ένας δημοσιογράφος στο Ισραήλ που επέλεξε να δημοσιοποιήσει τις απειλές αντί να αναδιατυπώσει το ρεπορτάζ του, ελπίζοντας, όπως λέει, ότι την επόμενη φορά που κάποιος θα σκεφτεί να απειλήσει δημοσιογράφο για να κερδίσει ένα στοίχημα, «θα το ξανασκεφτεί».