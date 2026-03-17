Η Εθνική Ελλάδας Γυναικών νίκησε εύκολα τη Δανία με 99-77 στο Ιβανώφειο και πέρασε στη Β’ φάση των προκριματικών του EuroBasket 2027.

Η Εθνική ομάδα πήρε από το ξεκίνημα του αγώνα το προβάδισμα, ήταν μπροστά με 9-2 στο 3′, προηγήθηκε με 16-6 στη συνέχεια και τελικά έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 14 πόντων (34-20).

Η Ελλάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και συνέχισε να μεγαλώνει τη διαφορά, με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου να τη βρίσκει στο +17 (53-36).

Παρά τις προσπάθειές της, η Δανία δεν κατάφερνε να μειώσει τόσο ώστε να προκαλέσει προβληματισμό στην Ελλάδα, η οποία μπήκε από το +14 (73-59) στην τελευταία περίοδο, όπου και παρέμεινε το ίδιο σοβαρή τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Η ομάδα του Πέτρου Πρέκα επικράτησε τελικά με 99-77 και θα συνεχίσει στη Β’ φάση των προκριματικών, με στόχο φυσικά να πάρει το εισιτήριο για το EuroBasket 2027.

Τα δεκάλεπτα: 34-20, 53-36, 73-59, 99-77

Ελλάδα (Πέτρος Πρέκας): Κριμίλη, Σταμολάμπρου, Μποσγανά, Παυλοπούλου, Τσινέκε 18 (3) Λούκα 4, Σπανού 26, Χριστινάκη 4, Παρκς 21 (3), Στολίγκα, Φασούλα 26 (1).

Δανία (Εντουάρντο Γκονζάλες): Οκοσούν 19 (1), Γκούντμαντ 7 (1), Φόρμαν 11 (1), Ρίμνταλ 18 (3), Χαάμπεγκααρντ 1, Χάνσεν 2, Σβάνχολμ, Μπορκ, Έρικστρουπ 8 (1), Πάλμβιστ, Μόρτενσεν 11 (1).