Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από το κράτος αναμένεται να υπάρχουν από τον ερχόμενο Απρίλιο, όταν δηλαδή θα τεθεί σε λειτουργία η αναβαθμισμένη μορφή της γνωστής κρατικής πλατφόρμας του gov.gr. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με επικεφαλής τον Δημήτρης Παπαστεργίου, προχωρά σε πλήρη ανασχεδιασμό της υπηρεσίας ώστε να θυμίζει περισσότερο τον τρόπο που λειτουργούν οι μεγάλες εταιρείες εξυπηρέτησης πελατών και λιγότερο μια παραδοσιακή δημόσια υπηρεσία.

Η βασική αλλαγή δεν θα αφορά προφανώς την εμφάνιση της ιστοσελίδας, που θα αλλάξει εκ των πραγμάτων κι αυτή, αλλά τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας. Η νέα πλατφόρμα θα δημιουργεί ένα μοναδικό ψηφιακό προφίλ για κάθε πολίτη και θα συγκεντρώνει σε αυτό όλα τα αιτήματα, τα έγγραφα και τις εκκρεμότητες. Με αυτόν τον τρόπο το κράτος θα γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε υπόθεση και ο χρήστης δεν θα χρειάζεται να αναγκάζεται να δίνει συνεχώς τις ίδιες πληροφορίες σε διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Πρόκειται για μοντέλο διαχείρισης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να εξυπηρετούν τους πελάτες και τώρα μεταφέρεται στη δημόσια διοίκηση.

Στην πράξη, ο πολίτης θα συνδέεται μία φορά με τους κωδικούς του (είτε του Taxisnet είτε του e-banking) και θα έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες πολλών οργανισμών ταυτόχρονα. Η πλατφόρμα θα επικοινωνεί για παράδειγμα με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), με τον ΕΦΚΑ, με την Πολιτική Προστασία, με τις κατά τόπους πολεοδομίες ακόμη και με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν μετακινήσεις από γραφείο σε γραφείο, ξεχωριστές αιτήσεις και αναμονή σε διαφορετικούς φορείς θα ολοκληρώνονται από ένα και μόνο σημείο, από το κινητό τηλέφωνο ή από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι νέες υπηρεσίες

Η γκάμα των εγγράφων που θα εκδίδονται ψηφιακά θα αυξηθεί αισθητά. Εννοείται πως θα παραμείνουν διαθέσιμα τα συνηθισμένα πιστοποιητικά, όπως οικογενειακής κατάστασης, γέννησης και ληξιαρχικές πράξεις γάμου, συμφώνου συμβίωσης ή θανάτου, αλλά θα προστεθούν και πολλά άλλα ακόμη. Μεταξύ άλλων, θα μπορούμε να εκδίδουμε πιστοποιητικό ασφαλιστικών εισφορών, στοιχεία προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας, καθώς και στρατολογική κατάσταση. Παράλληλα θα παρέχονται έγγραφα που μέχρι σήμερα απαιτούσαν επαφή με μηχανικούς ή υπηρεσίες δόμησης, όπως βεβαιώσεις χρήσεων γης, όροι δόμησης, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και άδειες οικοδομής ή χρήσης.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η διασύνδεση με την Πολιτική Προστασία. Σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση αποζημίωσης, να λάβει έκθεση καταγραφής ζημιών και να παρακολουθεί την εξέλιξη του φακέλου του χωρίς να απευθύνεται στον δήμο ή άλλη υπηρεσία. Μία δε από τις πιο πρακτικές αλλαγές, θα είναι η παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων. Μετά την υποβολή ενός εγγράφου ο χρήστης θα ενημερώνεται προσωπικά για κάθε στάδιο επεξεργασίας. Θα γνωρίζει πότε καταχωρήθηκε, αν λείπει κάποιο δικαιολογητικό και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί. Η ενημέρωση θα γίνεται με πολλούς τρόπους, όπως γραπτά μηνύματα, εφαρμογές επικοινωνίας ή τηλεφωνική ειδοποίηση. Έτσι θα αποφεύγεται το συνηθισμένο φαινόμενο να παραμένει μια διαδικασία σε εκκρεμότητα επειδή δεν εντοπίστηκε έγκαιρα κάποιο λάθος ή ελλιπές στοιχείο. Τέλος, η νέα λειτουργία φιλοδοξεί να επιταχύνει και τον χρόνο διεκπεραίωσης. Σήμερα, όταν λείπει ένα έγγραφο, ο φάκελος συχνά «παγώνει» μέχρι ο ενδιαφερόμενος να το ανακαλύψει μόνος του. Με το νέο σύστημα θα υπάρχει άμεση ειδοποίηση, ώστε η διαδικασία να συνεχίζεται χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις.