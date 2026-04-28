Όσο απίστευτο κι αν μοιάζει, έρχεται ο πρώτος αγώνας σπέρματος στον κόσμο, με τον νικητή να κερδίζει το ποσό των 85.000 ευρώ.

Με επίσημη ονομασία «Παγκόσμιο Κύπελλο Αγώνων Σπέρματος 2026» θα διεξαχθεί στην Καλιφόρνια και θα μεταδίδεται ζωντανά σε όλο τον πλανήτη. Μάλιστα, οι διοργανωτές τονίζουν ότι είναι αθλητικό δρώμενο και όχι σεξουαλικό, παρά τους διάφορους συνειρμούς που μπορεί να γίνουν.

Για να συμμετέχει κάποιος πρέπει να είναι 18 ετών, απολύτως υγιής και χωρίς να έχει νοσήσει από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Επίσης, οι συμμετέχοντες δεν αγωνίζονται μεμονωμένα, αλλά εκπροσωπώντας μια χώρα.

Σε περιπτώσεις όπως οι ΗΠΑ λοιπόν, που διαθέτουν μεγάλο πληθυσμό, αναμένεται σκληρή σύγκρουση για να προκύψει ο εκπρόσωπος της Αμερικής.

Σύμφωνα με τη New York Post, για να εκπροσωπήσει κάποιος μια χώρα, πρέπει να κατάγεται από εκεί, ή ένας από τους δύο γονείς του ή να αποδεικνύεται γονιδιακά η καταγωγή του, με ελάχιστο όριο το 25%.

Όσοι λάβουν μέρος τελικά, θα στείλουν δείγμα με το σπέρμα τους στους διοργανωτές, ώστε το υλικό να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις.

Όταν συγκεντρωθούν όλα τα δείγματα σπέρματος, θα αγωνιστούν σε μια διαδρομή που έχει μέγεθος κόκκου αλατιού, όπου θα αφεθούν ελεύθερα και αναμένεται να τερματίσουν σε διάστημα δευτερολέπτων ή ακόμη και 40 λεπτών, αναλόγως με την ταχύτητα που θα αναπτύξουν.

Μάλιστα, θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση με εικόνα από μικροσκόπιο και ο νικητής θα κερδίσει το έπαθλο των 100.000 δολαρίων, δηλαδή σχεδόν 85.000 ευρώ.

Το «Παγκόσμιο Κύπελλο Αγώνων Σπέρματος 2026» διοργανώνεται από τους επιχειρηματίες του τομέα της τεχνολογίας Έρικ Ζου, Γκάρετ Νικονιένκο, Νικ Σμολ και Σέιν Φαν, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν αιτήσεις από σχεδόν όλα τα μέρη του πλανήτη.