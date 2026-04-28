Για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη μία 25χρονη, της οποίας το 5χρονο αγοράκι βρισκόταν μόνο του στο σπίτι, βγήκε στο μπαλκόνι και εκτόξευε αντικείμενα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, υποστήριξε ότι θα πήγαινε σε γιατρό και ειδοποίησε νταντά για τον μικρό, η οποία δεν ήρθε.

Γύρω στις 12 το μεσημέρι, αστυνομικοί της Ομάδας Ζήτα μπήκαν στην οικοδομή στην οδό Βασιλέως Γεωργίου και πήδηξαν στο μπαλκόνι του 6ου ορόφου από την ταράτσα.

Αφού εξασφάλισαν την ακεραιότητα του παιδιού, βρήκαν έγγραφα με στοιχεία της μητέρας και επικοινώνησαν μαζί της. Η 25χρονη επέστρεψε σχεδόν άμεσα. Με εντολή εισαγγελέα, ανατέθηκε η προσωρινή φύλαξη του αγοριού σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία που κινήθηκε κατά της μητέρας.

«Ξεκίνησε το παιδάκι να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα. Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε πολύ, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα από ό,τι είδαμε, η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί», τόνισε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο.