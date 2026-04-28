Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα παιδί βγήκε στο μπαλκόνι 6ου ορόφου στη Βασιλέως Γεωργίου και εκτός εαυτού πετούσε αντικείμενα στους περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να βρισκόταν μόνος του στο σπίτι και βγήκε στο μπαλκόνι, από όπου άρχισε να ρίχνει αντικείμενα στον δρόμο. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για παιδί μικρής ηλικίας, μόλις 5 ετών, σύμφωνα με το thestival.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και κατάφεραν να μπουν στο μπαλκόνι από την ταράτσα, καθώς το διαμέρισμα ήταν στον έκτο όροφο.

«Ξεκίνησε το παιδάκι να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα. Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε πολύ, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα από ότι είδαμε η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί”, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο».