Σε ένα ματς με τρία σετ που πήγαν όλα στο tie break, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-1 από τον Κάσπερ Ρουντ και αποκλείστηκε στον 3ο γύρο του Madrid Open.

Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στο Νο80 της παγκόσμιας κατάταξης, ήταν αποφασισμένος να επιβεβαιώσει κόντρα στον Νορβηγό -που είναι στο Νο15- την αγωνιστική άνοδό του στους τελευταίους αγώνες και το έκανε με την απόδοσή του.

Το κακό είναι ότι η απόδοση δεν συνδυάστηκε και από το αποτέλεσμα, καθώς ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε τελικά με 2-1 σετ και δεν θα είναι στους προημιτελικούς του τουρνουά της Μαδρίτης.

Ο Στέφανος κατάφερε να πάρει με 7-6 το πρώτο σετ και πάλεψε μέχρι τέλους για να πάρει και το δεύτερο και μαζί τη νίκη, αυτή τη φορά όμως ήταν ο Ρουντ αυτός που επικράτησε με 7-6 και έκανε το 1-1.

Τα πάντα, επομένως, κρίθηκαν στο τρίτο σετ, όπου ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 5-3 και είχε δύο φορές match point, δεν κατάφερε όμως να τελειώσει τον αγώνα και ο Ρουντ έκανε την ανατροπή και με 7-6 έκανε το 2-1 και το εισιτήριο για τους προημιτελικούς.

Τα σετ: 6-7, 7-6, 7-6