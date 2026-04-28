Οι πολίτες στην Κύπρο βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόσμενο και επιβλητικό θέαμα το μεσημέρι της Τρίτης (28/04/2026). Ένας ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε στον ουρανό της Λευκωσίας, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα και προκαλώντας κύμα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το φαινόμενο ήταν ορατό από πολλές περιοχές της πόλης, με τους χρήστες να καταγράφουν τη διαδρομή του από διάφορα σημεία. Οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν, όπως αυτές στη σελίδα «Καιρόφιλοι» στο Facebook, αποτυπώνουν το μέγεθος του στροβιλισμού, ο οποίος ξεχώριζε μέσα στον συννεφιασμένο ορίζοντα.

«Άνοιξαν οι ουρανοί» και στα ορεινά

Η εμφάνιση του ανεμοστρόβιλου δεν ήταν η μοναδική έντονη εκδήλωση του καιρού. Η κακοκαιρία έπληξε με σφοδρότητα τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα του νησιού, όπου οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από μεγάλες ποσότητες νερού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή του Τροόδους η βροχόπτωση ήταν τόσο έντονη, που μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν ύψη βροχής που αντιστοιχούν σε έναν ολόκληρο μήνα. Στον Πρόδρομο, το ύψος της βροχής άγγιξε τα 55.5 χιλιοστά σε ένα εξάωρο, ξεπερνώντας την κανονική τιμή των 53.6 χιλιοστών για όλο τον Απρίλιο.

Ζημιές από χαλάζι στο Τρόοδος

Πέρα από τον ανεμοστρόβιλο και τις βροχές, η οροσειρά του Τροόδους βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών χαλαζοπτώσεων. Το τοπίο «ντύθηκε» στα λευκά, θυμίζοντας βαρυχειμωνιά, καθώς το χαλάζι κάλυψε τους δρόμους και τις πλαγιές.

Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες, καθώς οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη χαλαζόστρωση. Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών ήρθαν αντιμέτωποι με μια απότομη αλλαγή του σκηνικού, σε μια ημέρα που ξεκίνησε με τελείως διαφορετικές προοπτικές αλλά κατέληξε σε ακραία καιρική αστάθεια.