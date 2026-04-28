Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως το Ιράν έχει πει ότι βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης και θέλει οι ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, όσο η Τεχεράνη διευθετεί το θέμα της ηγεσίας της.

Δεν είναι σαφές από την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πώς το Ιράν επικοινώνησε αυτό το μήνυμα και προς το παρόν η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε πως βρίσκονται σε «Κατάσταση Κατάρρευσης». Θέλουν από εμάς να «Ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ» όσο το δυνατόν συντομότερα, καθώς εκείνοι επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση με την ηγεσία τους (το οποίο πιστεύω πως θα καταφέρουν να κάνουν!)», γράφει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Προς το παρόν ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει το μήνυμα Τραμπ στο Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία ιρανική πρόταση σχετικά με τον τερματισμό του δίμηνου πολέμου, είπε στο Ρόιτερς ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μετριάζοντας τις ελπίδες για μια επίλυση της σύρραξης, η οποία έχει αναστατώσει τις ενεργειακές προμήθειες, έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους.