Η JPMorganChase θα είναι η πρώτη τράπεζα χορηγός στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι.

Η συνεργασία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιλαμβάνει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 (LA28) και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες των Γαλλικών Άλπεων το 2030.

«Η JPMorganChase είναι ο πρώτος παγκόσμιος εταίρος από τον τραπεζικό τομέα στην Ολυμπιακή ιστορία και είμαστε περήφανοι που τους καλωσορίζουμε στο πρόγραμμα παγκόσμιου Ολυμπιακού εταίρου. Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει τις κοινές μας αξίες της φιλοδοξίας, της αριστείας και της εμπιστοσύνης και θα υποστηρίξει το Ολυμπιακό Κίνημα και τον αθλητισμό σε όλο τον κόσμο. Η παγκόσμια εμβέλεια και η εμπειρία της JPMorganChase θα προσφέρουν διαρκή υποστήριξη στους αθλητές και θα συμβάλουν στη δημιουργία διαρκούς αντίκτυπου στις κοινότητες παγκοσμίως», ανέφερε η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι.

Η JPMorganChase, για πάνω από 135 χρόνια, έχει δραστηριότητες σε περισσότερες από 60 χώρες και πελάτες σε περισσότερες από 100 αγορές.

Στο Λος Άντζελες, η εταιρεία εξυπηρετεί πέντε εκατομμύρια πελάτες καταναλωτικών τραπεζών και 589.000 μικρές επιχειρήσεις μέσω περισσότερων από 6.000 υπαλλήλων και πάνω από 330 υποκαταστημάτων λιανικής.

Στη Γαλλία, όπου η εταιρεία λειτουργεί από το 1868, η JPMorganChase έχει περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους και από το 2018 έχει δεσμεύσει 100 εκατομμύρια δολάρια σε νέες επιχειρηματικές επενδύσεις.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η JPMorganChase έχει επίσης παράσχει πάνω από 147 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις και κεφάλαια σε περισσότερους από 670 επενδυτικούς πελάτες σε όλη τη χώρα.

Δημιουργημένο από τη ΔΟΕ το 1985, το διεθνές πρόγραμμα συνεργατών της είναι μία από τις κύριες πηγές χρηματοδότησής της (560 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι, ή 479 εκατομμύρια ευρώ), μαζί με τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τους αγώνες.

Πέρυσι, η ΔΟΕ έχασε πέντε χορηγούς του προγράμματος TOP -τις ιαπωνικές εταιρείες Toyota, Panasonic και Bridgestone, καθώς και τις Intel και Atos- αλλά υπέγραψε με την κινεζική εταιρεία TCL και ανανέωσε τα συμβόλαιά της με την Allianz και την ABInBev.