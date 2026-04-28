Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι η Πολωνία απελευθέρωσε τον Ρώσο αρχαιολόγο Αλεξάντερ Μπουτιάγκιν στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Ο Μπουτιάγκιν συνελήφθη στην Πολωνία τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και επρόκειτο να εκδοθεί στην Ουκρανία, η οποία τον κατηγόρησε για διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων ανασκαφών και λεηλασία ιστορικών αντικειμένων στην Κριμαία. Η Ρωσία είχε εκφράσει την αγανάκτησή της για τη σύλληψή του και απαίτησε την απελευθέρωσή του.

🇵🇱 JUST IN: Poland has released Russian archaeologist Alexander Butyagin



The same man who carried out illegal excavations in occupied Crimea while freely traveling across Europe.



Several months ago, he was detained in Warsaw at Ukraine’s request, and in March a court approved… pic.twitter.com/0VbXIcZA1J — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2026

Η FSB ανακοίνωσε ότι απελευθερώθηκε επίσης μια Ρωσίδα, η οποία είναι σύζυγος ενός Ρώσου στρατιώτη που υπηρετούσε με τις δυνάμεις της Μόσχας στην Υπερδνειστερία, μια αποσχισθείσα περιοχή της Μολδαβίας.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι δύο Ρώσοι αντηλλάγησαν με δύο Μολδαβούς κατασκόπους που έφθασαν πέρυσι στη Ρωσία και συνελήφθησαν από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας