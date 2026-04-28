Η Μπράιτον θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που θα χτίσει γήπεδο αποκλειστικά για την ομάδα Γυναικών, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 10.000 θέσεων, με τη διοίκησή της να παρουσιάζει τα σχέδια.

Το ποδόσφαιρο γυναικών κερδίζει συνεχώς έδαφος και αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από το όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον των φιλάθλων αλλά και από το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι παίρνουν διάφορες πρωτοβουλίες για να βοηθήσουν κι άλλο στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Μπράιτον πρωτοπορεί καθώς θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που θα χτίσει γήπεδο, χωρητικότητας 10.000 θέσεων, αποκλειστικά για τη γυναικεία ομάδα της.

Οι άνθρωποι του συλλόγου παρουσίασαν τα σχέδια και τόνισαν πως στόχος είναι το γήπεδο να έχει κατασκευαστεί μέχρι τη σεζόν 2030-31 και θα βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Amex, στο οποίο αγωνίζεται η αντρική ομάδα.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τα σχέδια για το πρώτο γήπεδο ποδοσφαίρου γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη που έχει κατασκευαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Θα είναι ένα από τα μόλις τρία γήπεδα αυτού του είδους στον κόσμο, τοποθετώντας τον σύλλογο στην πρώτη γραμμή του ποδοσφαίρου γυναικών παγκοσμίως» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.