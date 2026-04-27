«Χείμαρρος» κατά την απολογία της ήταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς η καθ’ ομολογίαν δολοφόνος των τεσσάρων βρεφών είπε ότι είχε ερωτική σχέση με τη μαμά του μικρού Παναγιωτάκη. Μάλιστα, ανέφερε ότι η γυναίκα ήθελε να πουλήσει το παιδί της, πριν αυτό πεθάνει.

«Η αλήθεια είναι πως την ημέρα που πέθανε ο Παναγιωτάκης, από τις 5/8/2024 έως τον Ιούνιο του 2025 κατοικούσα στο σπίτι της Καλλιόπης και της μητέρας της στην Αμαλιάδα και περνούσαμε μαζί Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες και καλοκαίρι. Ζητώ να διαταχθεί η διεύρυνση του χρονικού διαστήματος της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών μεταξύ μας και για το χρονικό διάστημα από 21/7/2024 έως6/7/2025», είπε στον ανακριτή, σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις».

«Επικαλούμαι σειρά συνομιλιών μας με την Καλλιόπη και τον δικηγόρο της Αναστάσιο Ντούγκα από τις οποίες προκύπτει η κοινή διαμονή μας στο σπίτι της Καλλιόπης μέχρι τον Ιούνιο του 2025 και η ύπαρξη ερωτικών σχέσεων μεταξύ μας αλλά και η χειραγώγησή μου σχετικά με το τι θα έλεγα στις δημόσιες εμφανίσεις μου. Αυτό από μόνο του καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της ότι με θεωρούσε δολοφόνο του παιδιού της, αφού όχι μόνο είχαμε ερωτικές σχέσεις, αλλά ψάχναμε να νοικιάσουμε μαζί σπίτι και εκείνη μου ζητούσε να εργαστώ ακόμα και να εκπορνευτώ για να της πηγαίνω χρήματα», πρόσθεσε στη συνέχεια, σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Τον έβαζαν στο πλυντήριο»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου παρείχε στις αρχές φωτογραφίες που δείχνουν τον μικρό Παναγιωτάκη μέσα σε πλυντήριο ρούχων και να κλαίει, με την ίδια να αναφέρει ότι μητέρα και γιαγιά έβαλαν το παιδί εκεί.

«Παραθέτω κάποια στιγμιότυπα κακοποίησης του Παναγιωτάκη, στα οποία φαίνεται η Καλλιόπη και η μητέρα της να βάζουν το παιδί στο πλυντήριο και εκείνο να σπαράζει στο κλάμα», είπε στον ανακριτή.