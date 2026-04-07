Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά στην Αμαλιάδα, καθώς σήμερα αναμένεται ένα ακόμη κρίσιμο βήμα στη δικαστική διερεύνηση, με την Ειρήνη Μουρτζούκου να οδηγείται ενώπιον των αρχών για μια νέα, ιδιαίτερα σοβαρή κατηγορία.

Στο δικαστικό μέγαρο Αμαλιάδας πρόκειται να εμφανιστεί η 25χρονη, η οποία ήδη βρίσκεται υπό κράτηση, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη στις 5 Αυγούστου 2024. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη καθοριστικό κεφάλαιο στη δικογραφία της υπόθεσης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της Εφημερίδας Πελοπόννησος, η μεταγωγή της πραγματοποιήθηκε χθες προς το Τμήμα Μεταγωγών Πάτρας, υπό αυστηρή επιτήρηση και χωρίς να υπάρξει δημοσιότητα, ώστε σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με βασικό στοιχείο το πόρισμα της τριμελούς ιατροδικαστικής επιτροπής, το οποίο αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε ασφυξία, εύρημα που θεωρείται καθοριστικό για τη νέα κατηγορία.

Η ίδια αναμένεται να αιτηθεί προθεσμία για την απολογία της, με στόχο να μελετήσει αναλυτικά τη δικογραφία και να προετοιμάσει την υπερασπιστική της στρατηγική. Ο συνήγορός της, Νίκος Αλεξανδρής, έχει ήδη επισημάνει ότι θα εξεταστούν διεξοδικά όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας πως η κατηγορούμενη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Από την πλευρά της υπεράσπισης προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η σχέση της με το παιδί ήταν ιδιαίτερα στενή, με την ίδια να υποστηρίζει ότι είχε ενεργό ρόλο στην καθημερινή του φροντίδα. Την ίδια θέση είχε εκφράσει και κατά την προηγούμενη κατάθεσή της ως ύποπτη, όπου είχε περιγράψει τις τελευταίες ώρες πριν το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει, το παιδί δεν είχε όρεξη να φάει, γεγονός που οδήγησε σε ένταση, με τη μητέρα να εμφανίζεται εκνευρισμένη.

Επιπλέον, είχε αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα είχε επωμιστεί σημαντικό μέρος της φροντίδας του παιδιού, κάνοντας λόγο για κόπωση της μητέρας λόγω των υποχρεώσεών της. Μάλιστα, είχε ισχυριστεί ότι της είχε προτείνει να αναλάβει η ίδια την ανατροφή του παιδιού, σε περίπτωση που εκείνη δυσκολευόταν να ανταποκριθεί.

Η απολογία της, όποτε πραγματοποιηθεί, εκτιμάται ως κομβικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης, καθώς τόσο η στάση που θα τηρήσει όσο και τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν ενώπιον της Δικαιοσύνης αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά την εξέλιξη της έρευνας.