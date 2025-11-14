Η Ειρήνη Μουρτζούκου, που ήδη κρατείται προφυλακισμένη για τον θάνατο τεσσάρων παιδιών, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο και της έρευνας για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη. Η υπόθεση της Αμαλιάδας φαίνεται να κλείνει καθώς η Εισαγγελική Αρχή την θεωρεί «μοναδική ύποπτη» και για αυτήν την πέμπτη υπόθεση όπως μετέδωσε η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλης το βράδυ της Παρασκευής.

Λίγο πριν τις νέες εξελίξεις, δημοσιογράφος της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» μίλησε με τη μητέρα της Μουρτζούκου.

«Έχουμε να μιλήσουμε περίπου μια εβδομάδα. Περιμένει να δει τι γίνεται με τον Παναγιώτη. Τα γυρίζει όλα πίσω μπρος. Τώρα λέει ότι δεν τα έχει σκοτώσει. Δεν βγάζεις άκρη μαζί της. Με παρακαλεί να πάω να την δω αλλά εγώ αλήθεια δεν θέλω. Είναι πολύ δύσκολο, ένα παιδί στο χώμα και ένα παιδί στη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα θεωρεί φυσιολογική την αντίδραση της Ειρήνης να κατηγορήσει την Πόπη για τον Παναγιωτάκη, ώστε να την «πάει μαζί της».

«Ήταν κάτι που το έλεγε πως ήθελε να πάρει κάποιον μαζί της. Έχει εμμονή με την Πόπη όπως και μαζί μου. Είναι σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα και να κάνει διακοπές εκεί μέσα. Σαν να ζει τη ζωούλα της. Αλήθεια αναρωτιόμουν πως γίνεται να γελάει και να κοιμάται, ενώ έχει κάνει αυτά τα πράγματα και τη ρώτησα. Δεν μπορεί να μου απαντήσει…», πρόσθεσε.

Η μητέρα της, που δεν γνωρίζει ακόμη τις εξελίξεις για τον Παναγιωτάκη, εκφράζει την αγωνία της για την καθυστέρηση της έρευνας:

«Αφού έχουν κάνει όλη την έρευνα γιατί δεν λένε τι έγινε και με αυτό το παιδί. Από τον Παναγιωτάκη ξεκινήσαμε και βρέθηκαν τα υπόλοιπα. Την Πόπη την κατηγορεί από εμμονή. Έχουν ψάξει τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα… Οι άλλοι που πρέπει να κυνηγηθούν είναι οι ιατροδικαστές. Γιατί όλα ξεκίνησαν από τα λάθη τους. Αν είχαν βγάλει σωστές ιατροδικαστικές και είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο να κλάψουμε τόσα παιδάκια…», καταλήγει.