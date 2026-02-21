Η Εισαγγελία Αμαλιάδας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, αυτή τη φορά για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, του 15μηνου αγοριού που είχε βρει τραγικό θάνατο το καλοκαίρι του 2024.

Η 25χρονη, η οποία ήδη κρατείται σε σχέση με άλλους θανάτους βρεφών, αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία ότι ευθύνεται άμεσα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τα οποία περιλαμβάνουν ιατροδικαστικά ευρήματα και καταθέσεις μαρτύρων.

Ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί στην ανακρίτρια Αμαλιάδας, η οποία θα κλητεύσει σύντομα την κατηγορουμένη για να απολογηθεί, ενώ οι δικαστικές αρχές εξετάζουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Στην εκπομπή Φως στο Τούνελ το βράδυ της Παρασκευής μίλησε ο πατέρας του παιδιού όπως και η γιαγιά του.

Μια λέξη βρισκόταν διαρκώς στα χείλη του, στο άκουσμα των εξελίξεων για τον άδικο χαμό του μόλις δεκαπέντε μηνών αγοριού του: «Δικαίωση».

«Το έλεγα από την αρχή ότι το παιδί μου έφυγε από το χέρι της… Το έλεγα ότι κατά 99% η Ειρήνη το έκανε είτε από ζήλεια, είτε από ό,τι άλλο μαθαίναμε. Την πλήρωσε ο Παναγιωτάκης… Δεν ξέρω, δεν μου είχε κάτσει καλά στο μάτι και το έλεγα και στην Πόπη από την πρώτη στιγμή που πήγα στο Νοσοκομείο. Το είχα πει και στην Ειρήνη από τότε, την είχα πιάσει από τον γιακά και τη ρωτούσα τι έκανε στο παιδί μου. Το ίδιο είχα πει και στην κατάθεση μου στο αστυνομικό τμήμα της Αμαλιάδας. Η Ειρήνη τόσο καιρό δεν το παραδεχόταν, γιατί το μόνο που θέλει είναι να πάρει μαζί της την Πόπη. Το μόνο που ζητάω τώρα είναι η Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της…», καταλήγει.

Η κ. Φωτεινή, γιαγιά του μικρού Παναγιωτάκη τόνισε πως η Ειρήνη Μουρτζούκου λέει πολλά ψέμματα και πως θα συνεχίσει να το κάνει. «Εγώ την έχω μπλοκάρει, προσπαθεί συνέχεια να μιλήσει με εμάς, εμείς δεν της μιλάμε. Ξεκίνησα κάτι και θα το τελειώσω μέχρι τέρμα. Έχει χαθεί ο εγγονός μου. Να δω να σαπίζει και η ψυχή της στην κόλαση». Η ίδια μετά περιέγραψε πως η 25χρονη συμφώνησε να ξεκινήσει η έρευνα για να βρουν τι προκάλεσε τον θάνατο του μωρού και επισήμανε πως δεν ήξερε πως θα βγει η αλήθεια για όλους τους θανάτους που εμπλέκεται.

«Δικαιωνόμαστε, αν όχι για εμένα για τον Παναγιωτάκη μου. Εκείνη την ημέρα δεν ήμουν εκεί, δεν μπόρεσα να τον σώσω. Και του ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από τα βάθη της ψυχής μου» είπε χαρακτηριστικά.