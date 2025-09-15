Σίγουρος για την ενοχή της Ειρήνης Μουρτζούκου και για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη εμφανίστηκε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Ο κ. Μπαλάσκας μιλώντας στο Live News του MEGA δήλωσε μάλιστα πως «η αστυνομία το έχει όλο» υπονοώντας πως και αυτή η υπόθεση είναι «δεμένη» εναντίον της κατηγορούμενης. Ο ίδιος τόνισε πως «όταν θα κληθεί για την κατάθεση η Μουρτζούκου θα πει ότι το σκότωσε η ίδια του η μητέρα. Η Αστυνομία έχει δύο εν δυνάμει δολοφόνους. Δεν ξέρει ακόμα ποιος. Ξέρει ότι όταν καλέσει τη Μουρτζούκου θα τους πει άλλο».

Ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής ανέφερε ακόμα πως: «Η Μουρτζούκου θα πει ότι τον Παναγιωτάκη τον σκότωσε η Πόπη. Εγώ πιστεύω ότι τον Παναγιωτάκη τον σκότωσε η Μουρτζούκου. Για μια χυλόπιτα όλο το μπέρδεμα;»

Ο δικηγόρος της Πόπης από την πλευρά του ανέφερε: «Ποτέ δεν έχει πει ότι η Πόπη ήταν στο δωμάτιο. Η Πόπη στο δωμάτιο δεν ήταν. Η Μουρτζούκου λέει ότι γνωρίζει ποιος ευθύνεται. Θέλει να εκδικηθεί την Πόπη για όσα έγιναν στο παρελθόν».