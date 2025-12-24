Η μοίρα στάθηκε σκληρή για τη Μαρία Παππά, την Ελληνίδα που εργαζόταν στο Falcon 50 που βρισκόταν εντός του αεροσκάφους τη στιγμή της μοιραίας πτώσης στην Τουρκία.

Η 42χρονη εργαζόταν για περίπου 20 χρόνια ως αεροσυνοδός, ακολουθώντας από μικρή το όνειρό της για την αεροπορία. Οι φίλοι και συνάδελφοί της την περιγράφουν ως εξαιρετική επαγγελματία, κοινωνική και πάντα πρόθυμη να βοηθήσει.

Στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, συχνά μοιραζόταν στιγμές από τα ταξίδια και τη δουλειά της, δείχνοντας την αγάπη της για τη ζωή στον αέρα. Όσοι τη γνώριζαν την χαρακτηρίζουν «άνθρωπο της παρέας», με ζεστό χαρακτήρα και θετική ενέργεια.

Η τραγική απώλεια της έρχεται μόλις δύο μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σύμφωνα με το live news.

Σύμφωνα με φίλους της, η δουλειά της βοηθούσε να ξεχνιέται και να βρίσκει δύναμη: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, δεν το πιστεύω. Νομίζω πως θα τη δω στις γιορτές», ανέφερε φίλη της.

Η νέα καριέρα και η μοιραία πτήση

Πρόσφατα, η Μαρία Παππά είχε αποφασίσει να αλλάξει καριέρα, μεταβαίνοντας από τα μεγάλα αεροσκάφη σε πιο μικρά, όπως το Falcon 50, πετώντας με την εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα, που έκανε πτήσεις charter με λίγους επιβάτες.

Η πρώτη της πτήση στη νέα εταιρεία είχε ανοίξει δρόμους για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, όμως η μοίρα ήταν σκληρή. Το μοιραίο αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Χαϊμάνα κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και οι σύμβουλοί του.

Η οικογένειά της περιμένει οδηγίες για την αναγνώριση της σορού και την παραλαβή της, ενώ φίλοι και συνάδελφοι δηλώνουν συντετριμμένοι: η απώλειά της αφήνει πίσω βαθιά θλίψη σε όσους την γνώριζαν.

Η Μαρία Παππά δεν ήταν παντρεμένη, αλλά βρισκόταν σε σχέση σχεδόν 20 ετών, με την οποία ταξίδευαν συχνά. Φίλοι και παλιοί συνάδελφοι μιλούν για μια γυναίκα εργατική, ευγενική και αφοσιωμένη στη δουλειά της, που αντιμετώπιζε δύσκολες συνθήκες με ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Όπως ανέφερε συνάδελφος, «ήταν πολύ καλό πλάσμα και είχε δουλέψει σε απαιτητικές συνθήκες – τελικά έγινε το κακό». Η επαγγελματική της πορεία περιλάμβανε πολλές αεροπορικές εταιρείες, αφήνοντας πάντα ένα καλό όνομα.