Η Λιβύη κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος την Τρίτη, μετά τον θάνατο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, αντιστράτηγου Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ και τεσσάρων ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων σε αεροπορικό δυστύχημα κοντά στην τουρκική πρωτεύουσα, Άγκυρα.

Σε ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, αναφέρεται ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου, Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

🚨 Libya’s Tripoli-based government confirms death of army chief, 4 aides after their plane lost contact over Ankara countryside



◾️ Wreckage of Tripoli-bound private jet carrying Libyan army chief is found south of Haymana near Ankara



✈︎ Falcon 50 jet loses contact after… pic.twitter.com/vTkLs8SLiB — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, στις 20:52 (τοπική ώρα, 19:52 στην Ελλάδα) χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης.

Από το αεροσκάφος ελήφθη σήμα με αίτημα για έκτακτη προσγείωση, την ώρα που αυτό πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, στα νοτιοδυτικά της Άγκυρας. Ακολούθως χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı



▪️ Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere havalanan uçakla irtibat kesildi



▪️ Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da bulunduğu… pic.twitter.com/5S6UPQPzKv — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 23, 2025

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν επί τόπου, σε απόσταση 2 χλμ από το χωριό Κεσίκαβακ στην περιοχή Χάιμανα.

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα (σύμφωνα με πληροφορίες, Γάλλοι). Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες περιοίκων και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu και αναμεταδίδει σε ανταπόκρισή του το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, κατά τη συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε έκρηξη.

Son günlerde Ankara’ya kadar sessiz sedasız gelebilen İHA’lar, karadenizde gemilerin vurulması aslında büyük bir güvenlik açığının göstergesidir.



Şimdi ise #Libya Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın ve ekibinin içinde bulunduğu jet Haymana’da “düştü.”… pic.twitter.com/EQlNox70rT — Fatih Erşahin (@FatihErsahin_) December 23, 2025

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Έρευνα για το δυστύχημα

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Σε δήλωσή του στο Al Jazeera, ένας Τούρκος αξιωματούχος ανέφερε ότι «οι αρχικές αναφορές από την έρευνα αποκλείουν οποιαδήποτε υπονόμευση του αεροσκάφους του αρχηγού του λιβυκού στρατού».

Η αρχική εκτίμηση για την αιτία είναι ότι πρόκειται για τεχνική βλάβη, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον Ο Μπουρανετίν Ντουράν, επικεφαλής του γραφείου επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου, το αεροσκάφος ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για ένα ηλεκτρικό πρόβλημα και ζήτησε επείγουσα προσγείωση. Το αεροσκάφος ανακατευθύνθηκε πίσω στο Εσενμπόγκα, όπου άρχισαν οι προετοιμασίες για την προσγείωσή του.

Ωστόσο, το αεροπλάνο εξαφανίστηκε από το ραντάρ ενώ κατέβαινε για την αναγκαστική προσγείωση, είπε ο Ντουράν.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildi



Kaza anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü ⤵️ https://t.co/xbUWyPI3oD pic.twitter.com/6qMzyDeCaW — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 23, 2025

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που μεταδόθηκαν από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς έδειξαν τον νυχτερινό ουρανό πάνω από την Χαϊμάνα να φωτίζεται ξαφνικά από κάτι που έμοιαζε με έκρηξη.

Η Λιβύη αναμένεται να στείλει μια ομάδα στην Άγκυρα για να συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές στην έρευνα της συντριβής.

Σημειώνεται πως χθες Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες, από τις 2 Ιανουαρίου 2026, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

Η Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει υποστηρίξει στρατιωτικά και πολιτικά τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης με έδρα την Τρίπολη. Το 2020, έστειλε στρατιωτικό προσωπικό εκεί για να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει την κυβέρνησή της και αργότερα κατέληξε σε συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων, η οποία αμφισβητείται από την Αίγυπτο και την Ελλάδα, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Το 2022, η Άγκυρα και η Τρίπολη υπέγραψαν επίσης μια προκαταρκτική συμφωνία για την εξερεύνηση ενεργειακών πόρων, στην οποία αντιτίθενται επίσης η Αίγυπτος και η Ελλάδα.

Ωστόσο, η Τουρκία άλλαξε πρόσφατα πορεία στο πλαίσιο της πολιτικής της «Μία Λιβύη», εντείνοντας τις επαφές της και με τη διοίκηση στην ανατολική Λιβύη.