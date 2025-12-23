Ιδιωτικό αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ στην Τουρκία, το βράδυ της Τρίτης.
Το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon 50 που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογά της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης χάθηκε από τα ραντάρ αμέσως μετά την απογείωση.
Στο αεροσκάφος φέρεται να επέβαινε ο Λίβυος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός Μουχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ.
Ο Στρατηγός Αλ Χαντάντ είχε φτάσει σήμερα στην Άγκυρα κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου ΑΓΕΣ Στρατηγού Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.
Είχε ήδη συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.
Οι Αρχές έκλεισαν αμέσως το αεροδρόμιο Εσενμπογά της Άγκυρας.