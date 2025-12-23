Οι πρώτες αντιδράσεις από τι Λιβύη έγιναν γνωστές μετά τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον Αρχηγό ΓΕΣ της χώρας και άλλα τέσσερα άτομα, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας, στην Τουρκία.

Ο υπουργός Επικοινωνίας και Πολιτικών Υποθέσεων της Λιβύης, Ουαλίντ Άμαρ Μοχάμεντ Ελ-Λάφι, σε δήλωσή του στο Al Jazeera, ανέφερε ότι όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στην Άγκυρα λόγω τεχνικής βλάβης, προσθέτοντας: «Το αεροσκάφος που συνετρίβη δεν ανήκε στη Λιβύη, ήταν μισθωμένο. Λίγο μετά την απογείωση, ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου για τεχνικό πρόβλημα».

Αναφερόμενος στο δυστύχημα, ο πρωθυπουργός της Λιβύης Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα δήλωσε: «Λάβαμε την είδηση του θανάτου του Αλ-Χαντάντ, του συμβούλου του, του Αρχηγού του Επιτελείου των Χερσαίων Δυνάμεων και του διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανίας/Παραγωγής».

Ποιος ήταν ο Μουχάμεντ Αλί Αχμεντ Αλ Χαντάντ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού υπήρξε μία από τις πιο κεντρικές φιγούρες στην στρατιωτική ηγεσία της Λιβύης. Γεννημένος το 1967 στην πόλη Μισράτα, αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Ακαδημία της Λιβύης το 1987. Στην πορεία του, συμμετείχε στον εμφύλιο πόλεμο του 2011 και υπηρέτησε στις επαναστατικές δυνάμεις που πολέμησαν κατά του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι, εδραιώνοντας τη φήμη του ως σημαντικού στρατιωτικού ηγέτη στη μεταπολεμική Λιβύη.

Μετά την πτώση του Καντάφι, ο Αλ Χαντάντ ανέλαβε σημαντικούς ρόλους στον λιβυκό στρατό, και το 2021 διορίστηκε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού, καθοδηγώντας τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης και επανένωσης των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας υπό την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU).

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, επικεντρώθηκε στην αποκατάσταση της στρατιωτικής ισχύος και την ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους, όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με αναφορές σε λιβυκά μέσα ενημέρωσης, η στρατηγική του για την ενσωμάτωση των πολιτοφυλακών και τη δημιουργία μιας ενιαίας στρατιωτικής δομής ήταν καθοριστική για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας στη Λιβύη, ενώ συνέβαλε σημαντικά στη συνεργασία με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Ευρώπης για την ασφάλεια της περιοχής.

Τι είναι γνωστό μέχρι τώρα

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, στις 20:52 (τοπική ώρα, 19:52 στην Ελλάδα) χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a (Tripoli’ye) gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır.



Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2025

Από το αεροσκάφος ελήφθη σήμα με αίτημα για έκτακτη προσγείωση, την ώρα που αυτό πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, στα νοτιοδυτικά της Άγκυρας. Ακολούθως χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν επί τόπου, σε απόσταση 2 χλμ από το χωριό Κεσίκαβακ στην περιοχή Χάιμανα.

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα (σύμφωνα με πληροφορίες, Γάλλοι). Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες περιοίκων και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu, κατά τη συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε έκρηξη.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara'da düştü. pic.twitter.com/hfaXyWo3nP — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) December 23, 2025

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Following a meeting today with Turkey’s National Defense Minister Yaşar Güler, a private jet carrying Libyan Chief of the General Staff, General Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, and several other officials, has crashed near the Turkish capital of Ankara. Ankara’s Airspace has been… pic.twitter.com/HlaiFPq1rv — OSINTdefender (@sentdefender) December 23, 2025

Χθες Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες, από τις 2 Ιανουαρίου 2026, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.