Το 6ο και το 7ο μεγαλύτερο ποσό θα λάβει ο Δήμος Ηρακλείου και ο Δήμος Χανίων αντίστοιχα από τα έσοδα του τέλους κρουαζιέρας σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ η επιχορήγηση των δήμων όλης της χώρας αγγίζει τα 9,77 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα ποσά που θα λάβουν οι δήμοι της Κρήτης:

Δήμος Χανίων: 220.362,41 ευρώ

Δήμος Ρεθύμνου: 198,54 ευρώ

Δήμος Ηρακλείου: 274.280,40 ευρώ

Δήμος Αγίου Νικολάου: 27.307,68 ευρώ

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου εγκρίνεται η χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», την επιχορήγηση συνολικού ποσού 9.775.519,24€ σε Δήμους της χώρας, από τα εισπραττόμενα έσοδα του τέλους κρουαζιέρας, για την κατασκευή και βελτίωση υποδομών τους καθώς και για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

Υπενθυμίζεται πως το τέλος κρουαζιέρας τέθηκε σε ισχύ από την 21η Ιουλίου και πληρώνει κάθε επιβάτης, ο οποίος αποβιβάζεται σε κάποιο λιμάνι της χώρας.

Υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους είναι η εταιρεία κρουαζιέρας, ο ναυτικός πράκτορας, και η ελληνική διαχειρίστρια εταιρεία, κατά περίπτωση, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ευθυνόμενοι ο καθένας αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.

Η απόδοση του τέλους κρουαζιέρας πραγματοποιείται ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Ειδικότερα, το τέλος αποδίδεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες του μήνα που ακολουθεί το αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο. Δηλαδή, αποβιβάσεις Ιανουαρίου–Μαρτίου αποδίδονται έως τέλη Απριλίου, Απριλίου–Ιουνίου έως τέλη Ιουλίου κ.ο.κ.

Δείτε τα ποσά ανά Δήμο