Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέπλευσε σήμερα στις 6:30 το πρωί το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «Celebrity Infinity», προερχόμενο από την Καβάλα και μεταφέροντας συνολικά 2.369 επιβάτες, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να αποπλεύσει στις 20:00 το βράδυ με προορισμό τον Πειραιά.

Σύμφωνα με στέλεχος της εταιρείας «Κοσμάτος», που έχει αναλάβει την πρακτόρευση του πλοίου, με την άφιξη του οποίου ξεκίνησε επίσημα η φετινή σεζόν της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη (από τις 4 Φεβρουαρίου), πολλοί επιβάτες επέλεξαν εκδρομές σε δημοφιλείς αρχαιολογικούς και τουριστικούς προορισμούς, όπως τα Μετέωρα, η Βεργίνα και το Δίον. Ιδιαίτερα δημοφιλές αποδείχθηκε και το τετράωρο city tour στην πόλη, με επισκέψεις σε εμβληματικά σημεία, όπως ο Λευκός Πύργος, ο Άγιος Δημήτριος, η Ροτόντα και τα Κάστρα.

Το «Celebrity Infinity», με βάση τα σημερινά στοιχεία στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ, διανυκτέρευσε συνολικά επτά φορές στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην οποία όμως θα ρίξει άγκυρα συνολικά 21 φορές, με την τελευταία τον Νοέμβριο.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη φετινή σεζόν, το κρουαζιερόπλοιο θα καταπλεύσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης άλλες πέντε φορές, από δύο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο (6/9, 25/9 και 4/10, 23/10) και με την έλευσή του για τελευταία φορά την 1/11 θα «αποχαιρετήσει» την πόλη, μιας και όπως γνωστοποίησε η «Celestyal Cruises», τα πλοία της δεν θα «δένουν» το 2026 στο λιμάνι της.

«Καμπανάκι» για το 2026: Η Celestyal αποχωρεί και αφήνει κενό στη Θεσσαλονίκη

Έντονη ανησυχία προκαλεί στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης η απόφαση της Celestyal Cruises να αφαιρέσει τον σταθμό της Θεσσαλονίκης από τα δρομολόγιά της για το 2026, κίνηση που εκτιμάται ως βαρύ πλήγμα για την τοπική οικονομία και την τουριστική κίνηση.

Όπως δηλώνει στέλεχος του ναυτιλιακού γραφείου «Κοσμάτος», που πρακτορεύει τα κρουαζιερόπλοια της εταιρείας: «Η αναπροσαρμογή των δρομολογίων για το 2026, με την απομάκρυνση της Θεσσαλονίκης, αποτελεί ισχυρό πλήγμα. Η Celestyal Cruises ήταν ουσιαστικά ο πυλώνας που κρατούσε ζωντανή την κρουαζιέρα στην πόλη».

Το ίδιο στέλεχος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας πως δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα άλλη εταιρεία έτοιμη να καλύψει το κενό: «Το 2026 προδιαγράφεται δύσκολη χρονιά. Δεν βλέπω να καταπλέουν περισσότερα από 40 κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι της πόλης -και αυτό είναι το καλό σενάριο. Μακάρι να διαψευστώ».

Σταθερή δυναμική το 2025 – Σημαντικές αφίξεις έως τον Δεκέμβριο

Το φετινό πρόγραμμα συνεχίζεται με υψηλό ενδιαφέρον. Την αυλαία για τον Αύγουστο θα ρίξει το «Celestyal Journey» στις 31/8, ενώ η σεζόν θα ανοίξει ξανά στις 3 Σεπτεμβρίου με την έλευση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης του «Silver Muse», προερχόμενο από την Κωνσταντινούπολη και με επόμενο σταθμό τον Βόλο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΟΛΘ ΑΕ, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 71 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για το 2025, έναντι 81 το 2024 και 68 το 2023. Η αυλαία της φετινής σεζόν θα πέσει στις 10 Δεκεμβρίου, με το «Astoria Grande» που θα αφιχθεί από την Αμάσρα της Τουρκίας και θα αναχωρήσει για τον Βόλο μετά από 12ωρη παραμονή.

Στρατηγικό πλεονέκτημα το λιμάνι – Μεγάλη η τουριστική αξία της Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει ένα από τα ελάχιστα λιμάνια στον κόσμο όπου η κρουαζιέρα ξεκινά στην «καρδιά» της πόλης, σε ελάχιστη απόσταση από μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, όπως η Πέλλα, η Βεργίνα, το Άγιον Όρος και η Αμφίπολη.

Η πόλη -πρώτη στην Ελλάδα που εντάχθηκε στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO- διαθέτει 15 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και πάνω από 30 μουσεία κοντά στο λιμάνι.

Πηγή: ΑΠΕ