Το νέο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τη στήριξη της Ουάσινγκτον, φαίνεται να μην ικανοποιεί τις κύριες απαιτήσεις της Μόσχας. Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, η Ρωσία θέτει ως όρους την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και την εξασφάλιση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ. Αυτές οι «κόκκινες γραμμές» δεν περιλαμβάνονται πλήρως στο τρέχον σχέδιο, γεγονός που καθιστά την αποδοχή του από τη Ρωσία εξαιρετικά δύσκολη.

Το σχέδιο επίσης δεν προβλέπει συμβιβασμούς για τον έλεγχο σημαντικών κατεχόμενων περιοχών ούτε για κρίσιμες εγκαταστάσεις, όπως ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια. Αυτά τα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις.

Η στρατηγική της Ρωσίας και η επιφυλακτικότητα

Παρά τις διεθνείς κυρώσεις και τις απώλειες στο πεδίο της μάχης, η ρωσική ηγεσία αισθάνεται ότι μπορεί να συνεχίσει τον στρατιωτικό αγώνα και ενδεχομένως να πετύχει περισσότερα μέσα από την πίεση παρά μέσω ενός συμβιβασμού. Επιπλέον, η κυβέρνηση του Κρεμλίνου δυσκολεύεται να παρουσιάσει στο εσωτερικό μια συμφωνία που δεν θα θεωρείται νίκη ή τουλάχιστον ισοπαλία, γεγονός που ενισχύει την επιφυλακτικότητα της απέναντι στο ειρηνευτικό σχέδιο.

Συνολικά, οι New York Times καταλήγουν ότι η Μόσχα είναι πιθανό να απορρίψει ή να ζητήσει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο Ζελένσκι, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις βασικές στρατηγικές και εδαφικές απαιτήσεις της. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ότι οι ελπίδες για άμεση εκεχειρία παραμένουν περιορισμένες και ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν υπό δύσκολες συνθήκες.

Ζελένσκι: Επικοινωνία με Γουίτκοφ και Κούσνερ – »Υπάρχουν ιδέες για βιώσιμη ειρήνη»

Πάντως σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι μίλησε τηλεφωνικά με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Χθες ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε λεπτομέρειες του νέου ειρηνευτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες της δουλειάς που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν καλές ιδέες που μπορούν να συμβάλουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα και σε μια βιώσιμη ειρήνη» έγραψε στη σελίδα του στο Facebook. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε «μια πολύ καλή συζήτηση» με τους Αμερικανούς και τους ευχαρίστησε «για την εποικοδομητική προσέγγισή τους, την εντατική δουλειά τους και τα ευγενικά λόγια τους». «Ελπίζω ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σήμερα με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και οι ιδέες που συζητήσαμε θα αποδειχθούν χρήσιμες», πρόσθεσε.