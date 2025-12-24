Ποδοσφαιριστής στο Μπουρουντί κατέρρευσε την ώρα του αγώνα και πέθανε καθώς μεταφερόταν στο νοσοκομείο, έχοντας καταπιεί φυλαχτό που παραπέμπει σε τελετές μαγείας, οι οποίες είναι συνηθισμένες στην τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει η πορτογαλική A’ Bola, στον αγώνα ανάμεσα στη Λες Γκεπιέ Ντι Λακ και στην Αμασιπίρι, ο Ιγκιρανέζα Αϊμέ Γκερίκε κατέρρευσε προκαλώντας ανησυχία σε όλους.

Ο λόγος που κατέρρευσε είναι το γεγονός ότι κατάπιε ένα φυλαχτό που είχε στο στόμα του την ώρα του αγώνα και το οποίο ήταν «gris-gris», το οποίο συνδέεται με τελετές μαγείας.

Πρόκειται για τελετές που είναι συνηθισμένες στο Μπουρουντί και ακόμη και στο ποδόσφαιρο της χώρας, με τον προπονητή της ομάδας να ζητάει από τον Ιγκιρανέζα Αϊμέ Γκερίκε να το έχει στο στόμα του καθώς πίστευε ότι θα έφερνε γούρι.

Τελικά, αντί για γούρι, έφερε… θάνατο, καθώς ο ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή ενώ μεταφερόταν στο νοσοκομείο.