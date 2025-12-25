Ανήμερα των Χριστουγέννων σήμανε συναγερμός στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Ρόδου. Αιτία, ένα δεκάχρονο αγοράκι στο ορεινό χωριό Κρητηνία στην δυτική πλευρά του νησιού της Ρόδου.

Κατά τις 6 το απόγευμα εξαφανίστηκε έξω από το σπίτι του, από τον χώρο όπου έπαιζε, τρομάζοντας τους οικείους του. Ειδοποιήθηκαν αμέσως, η Αστυνομία και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ρόδου. Ακολούθησε το Silver Alert και οι ειδοποιήσεις των εθελοντικών ομάδων της Ρόδου.

Σε περίπου μισή ώρα ξεκίνησαν το ψάξιμο πεζοπόρα τμήματα εθελοντών, αρχικά περιμετρικά από τον χώρο εξαφάνισης. Δύο περίπου ώρες μετά, ο νεαρός βρέθηκε μέσα στο σκοτάδι 700μ. περίπου από το σπίτι του, χωρίς προβλήματα.

Ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Αντιδήμαρχος, Μιχάλης Θωμάτος, δήλωσε στην ΕΡΤ «Όλες οι εθελοντικές ομάδες του νησιού κινητοποιήθηκαν άμεσα και δήλωσαν συμμετοχή, με ένα μόνο μήνυμα και μάλιστα, ανήμερα των Χριστουγέννων. Η αυταπάρνηση των εθελοντών του νησιού, σε ό,τι χρειαστεί και όποτε χρειαστεί, είναι κάτι πραγματικά απίστευτο. Είναι η ελπίδα που σε κάνει να λες πως κάτι έχει απομείνει… Είναι αυτό το «κάτι» που ίσως σου ψιθυρίζει ότι τελικά, υπάρχει ελπίδα. Χρόνια πολλά και καλά, λοιπόν, σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου. Γιατί μόνο η οικογένεια είναι δίπλα σου, όποτε χρειαστεί και όπου χρειαστεί».