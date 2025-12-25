Χριστούγεννα σήμερα σε όλο τον κόσμο. Στη Βηθλεέμ, οι δρόμοι και η πλατεία της Φάτνης γεμίζουν ξανά με φως, μουσική και προσκυνητές για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια πολέμου και υπό την σκιά μίας εύθραυστης εκεχειρίας. Από το Βατικανό, το Παρίσι μέχρι τη Νέα Υόρκη και το Σίδνεϊ, οι εικόνες της ημέρας στέλνουν μηνύματα ειρήνης και ελπίδας.

Βηθλεέμ

Μία καθολική μοναχή προσεύχεται δίπλα σε ένα άγαλμα του Χριστού βρέφους στη Σπηλιά κάτω από την Εκκλησία της Γεννήσεως,την ημέρα των Χριστουγέννων, στην πόλη Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη

Παραμονή Χριστουγέννων, η γενέτειρα του Ιησού, η Βηθλεέμ, φόρεσε τα γιορτινά της μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Την τιμητική της έχει η πλατεία της Φάτνης, εκεί όπου σε μία χαρούμενη ατμόσφαιρα χιλιάδες Παλαιστίνιοι και τουρίστες απολαμβάνουν τους τραγουδιστές και τις παραστάσεις.

Οι προσκυνητές συρρέουν στη φημισμένη τοποθεσία του στάβλου όπου γεννήθηκε ο Ιησούς στον ναό της Γέννησης.

«Ήρθα από την Αργεντινή στη Βηθλεέμ φέτος για την παραμονή των Χριστουγέννων και εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να επιστρέψουν σε αυτό το όμορφο μέρος των Αγίων Τόπων».

Τα τελευταία δύο χρόνια ο τουρισμός μειώθηκε στην πόλη και οι χριστουγεννιάτικες γιορτές ακυρώθηκαν.

Γάζα

Παλαιστίνιοι στολίζουν ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο σε καθολική εκκλησία στη Γάζα

Η παραμονή των Χριστουγέννων αλλάζει έστω και στο ελάχιστο την πολύπαθη Γάζα.

Δεκάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται στην εκκλησία Ντέιρ αλ-Λάτιν για να γιορτάσουν την παραμονή, όμως η χαρά τους μειώνεται επειδή δεν μπορούν να ταξιδέψουν μέχρι τη Βηθλεέμ.

«Η χαρά μας έχει μειωθεί. Γιατί; Επειδή δεν μας επιτρέπουν να γιορτάσουμε φέτος».

Οι πιστοί εύχονται η κατάπαυση του πυρός να έχει διάρκεια και η ειρήνη να φτάσει στην περιοχή.

Βατικανό

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ χαιρετά το πλήθος πριν δώσει την ευλογία της ημέρας των Χριστουγέννων από το κύριο μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου

Κατάμεστη από πιστούς η Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Στο κήρυγμα της λειτουργίας της παραμονής, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θυμάται λόγια του Πάπα Βενέδικτου.

«Όσο η νύχτα της πλάνης συσκοτίζει αυτήν την προνοητική αλήθεια, τότε ‘δεν υπάρχει χώρος ούτε για τους άλλους, για τα παιδιά, για τους φτωχούς, για τους ξένους’. Αυτά τα λόγια του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ παραμένουν μία επίκαιρη υπενθύμιση ότι στη γη δεν υπάρχει χώρος για τον Θεό αν δεν υπάρχει χώρος για το ανθρώπινο πρόσωπο».

Παρά την βροχή, οι πιστοί συγκεντρώνονται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, γεμάτοι προσμονή για την ευλογία του Ποντίφικα.

Γαλλία

Κατάνυξη και ευλάβεια από τους πιστούς στη λειτουργία της παραμονής στην Παναγία των Παρισίων.

Είναι η δεύτερη χριστουγεννιάτικη λειτουργία που τελείται στον καθεδρικό ναό από τότε που άνοιξε ξανά στις αρχές Δεκεμβρίου του 2024.

Η ανακαίνιση του ιστορικού ναού από την πυρκαγιά του 2019 διήρκεσε 5,5 χρόνια.

Αυστραλία

Λουόμενοι ποζάρουν στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πρόσφατη τρομοκρατική ενέργεια, απέτρεψαν πολλούς Αυστραλούς από το να περάσουν την παραμονή των Χριστουγέννων στην εμβληματική παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ.

Το πλήθος είναι αισθητά μικρότερο από άλλες χρονιές και οι λουόμενοι ποζάρουν για φωτογραφίες μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην άμμο, φορώντας σκούφους του Άγιου Βασίλη.

ΗΠΑ

To στολισμένο Empire State Building στη Νέα Υόρκη

Στο πνεύμα της παραμονής των Χριστουγέννων και το προεδρικό ζεύγος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ μιλούν τηλεφωνικά με παιδιά από όλη τη χώρα που θέλουν να μάθουν για τον Άγιο Βασίλη.

Απορία προκαλεί πώς η αεροδιαστημική υπηρεσία NORAD μπορεί να εντοπίζει το πού βρίσκεται ο αγαπημένος άγιος των παιδιών.

Το εμβληματικό Empire State Building της Νέας Υόρκης φωταγωγήθηκε σε πράσινο και κόκκινο χρώμα, σηματοδοτώντας την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων