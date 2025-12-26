Ήταν τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου 1996, όταν η Αμερική ξύπνησε μπροστά σε μία από τις πιο σκοτεινές και ανεξιχνίαστες υποθέσεις εγκλήματος στην ιστορία της. Η Τζον-Μπενέ Ράμζι, μόλις έξι ετών, βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο του σπιτιού της στο Μπόλντερ του Κολοράντο. Ένα παιδί που μέχρι τότε γνώριζε τη δημοσιότητα ως «μικρή βασίλισσα της ομορφιάς», έγινε το πρόσωπο ενός μυστηρίου που παραμένει ανοιχτό σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά.

Το χρονικό μιας νύχτας

Το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου, η μητέρα της, Πάτσι Ράμζι, κάλεσε πανικόβλητη την αστυνομία, δηλώνοντας ότι η κόρη της είχε απαχθεί. Στο σπίτι βρέθηκε ένα εκτενές σημείωμα λύτρων, γραμμένο με στυλό που ανήκε στην οικογένεια, το οποίο απαιτούσε 118.000 δολάρια – ποσό που ταίριαζε σχεδόν απόλυτα με το μπόνους που είχε λάβει ο πατέρας της, Τζον Ράμζι, από την εταιρεία του.

Οι αρχές ερεύνησαν το σπίτι, χωρίς όμως να το αποκλείσουν άμεσα ως χώρο εγκλήματος. Ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Τζον Ράμζι εντόπισε το σώμα της Τζον-Μπενέ σε ένα μικρό, σκοτεινό δωμάτιο του υπογείου. Το κορίτσι ήταν νεκρό, με σημάδια στραγγαλισμού και σοβαρής κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης. Το σοκ ήταν απόλυτο.

Τα ευρήματα που μπέρδεψαν τις αρχές

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι η Τζον-Μπενέ είχε δεχτεί ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι και στη συνέχεια στραγγαλίστηκε με έναν αυτοσχέδιο βρόχο, κατασκευασμένο από κορδόνι και ένα σπασμένο πινέλο ζωγραφικής. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο χτύπημα και τον θάνατο παραμένει ασαφές, στοιχείο που περιέπλεξε ακόμη περισσότερο την έρευνα.

Το σημείωμα λύτρων θεωρήθηκε από πολλούς αναλυτές ως «αφύσικα μακροσκελές» για υπόθεση απαγωγής, με φράσεις που έμοιαζαν να αντλούν έμπνευση από κινηματογραφικές ταινίες. Η γραφολογική ανάλυση δεν κατέληξε ποτέ σε ασφαλές συμπέρασμα, ενώ DNA που βρέθηκε στα ρούχα της μικρής δεν ταυτοποιήθηκε οριστικά με κάποιον ύποπτο.

Η οικογένεια στο επίκεντρο

Από πολύ νωρίς, οι υποψίες στράφηκαν προς την ίδια την οικογένεια. Ο Τύπος και μέρος της κοινής γνώμης θεώρησαν ότι το έγκλημα είχε διαπραχθεί «εκ των έσω» και ότι το σημείωμα λύτρων χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει την αλήθεια. Οι Ράμζι αρνήθηκαν κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.

Το 1999, ένα μεγάλο σώμα ενόρκων εξέτασε την υπόθεση και, σύμφωνα με μεταγενέστερες αποκαλύψεις, φέρεται να είχε εισηγηθεί την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος των γονέων για αμέλεια που οδήγησε στον θάνατο παιδιού. Ωστόσο, ο εισαγγελέας δεν προχώρησε ποτέ σε επίσημη δίωξη, κρίνοντας ότι τα στοιχεία δεν επαρκούσαν για καταδίκη.

Η θεωρία του άγνωστου εισβολέα

Παράλληλα, αναπτύχθηκε και η θεωρία ότι ένας άγνωστος εισβολέας μπήκε στο σπίτι τη νύχτα των Χριστουγέννων. Υποστηρικτές αυτής της εκδοχής επικαλούνται ίχνη DNA που δεν ανήκουν σε κανένα μέλος της οικογένειας, καθώς και ένα ανοιχτό παράθυρο στο υπόγειο. Οι επικριτές, ωστόσο, θεωρούν ότι τα στοιχεία αυτά είναι ανεπαρκή ή παρερμηνεύθηκαν.

Το 2008, ο εισαγγελέας του Κολοράντο ανακοίνωσε ότι οι Ράμζι απαλλάσσονται επίσημα από κάθε υποψία, βασιζόμενος σε νεότερες αναλύσεις DNA. Παρ’ όλα αυτά, η ανακοίνωση δεν έκλεισε την υπόθεση ούτε έπεισε τους πάντες.

Η σκιά των καλλιστείων

Η ζωή της Τζον-Μπενέ πριν από τον θάνατό της είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις. Η συμμετοχή της σε παιδικούς διαγωνισμούς ομορφιάς, με έντονο μακιγιάζ και εμφανίσεις που πολλοί χαρακτήρισαν ακατάλληλες για την ηλικία της, έδωσε στην υπόθεση μια ακόμη πιο σκοτεινή διάσταση. Φωτογραφίες και βίντεο από τα καλλιστεία αναπαράχθηκαν αμέτρητες φορές, συμβάλλοντας στη μετατροπή του εγκλήματος σε τηλεοπτικό θέαμα. Η δολοφονία της Τζον-Μπενέ Ράμζι παραμένει, μέχρι σήμερα, ανεξιχνίαστη. Κανείς δεν καταδικάστηκε, κανείς δεν λογοδότησε ποινικά για τον θάνατο ενός παιδιού έξι ετών.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1606: Κάνει πρεμιέρα η τραγωδία του Ουίλιαμ Σέξπιρ, «Βασιλιάς Λιρ».

1860: Διεξάγεται ο πρώτος καταγεγραμμένος αγώνας στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Hallam FC αντιμετωπίζει τη Sheffield FC στο Σέφινλντ. Και οι δύο ομάδες αγωνίζονται σήμερα στις ερασιτεχνικές κατηγορίες της Αγγλίας.

1865: Ο Αμερικανός Τζέιμς Μέισον λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το φίλτρο του καφέ.

1898: Η Μαρία και ο Πιερ Κιουρί ανακοινώνουν την απομόνωση του ραδίου.

1933: Αρχίζει τη λειτουργία της στο Τόκιο η Nissan Motor Company.

1944: Ο ευρισκόμενος στην Αθήνα Βρετανός πρωθυπουργός, Γουίνστον Τσόρτσιλ, συμμετέχει σε σύσκεψη με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Γεώργιο Παπανδρέου, και τους εκπροσώπους του ΕΑΜ στο υπουργείο Εξωτερικών. Η σύσκεψη ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα. Την ίδια ημέρα, ένας Βρετανός στρατιώτης ανακαλύπτει μεγάλη ποσότητα δυναμίτιδας σε υπόνομο κοντά στη «Μεγάλη Βρετανία», με την οποία το ΕΑΜ σκόπευε να ανατινάξει το ιστορικό ξενοδοχείο, όπου είχε καταλύσει η αγγλική αντιπροσωπεία.

1949: Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν παρουσιάζει τη θεωρία του περί βαρύτητας.

1968: Τρομοκρατική επίθεση δύο ανδρών του Λαϊκού Μετώπου Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης, με στόχο ισραηλινό αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οι δράστες, ο 19χρονος φοιτητής, Μαχέμπ Σλεϊμάν, και ο 25χρονος δάσκαλος, Μαχμούντ Μοχάμεντ, συλλαμβάνονται από την Αστυνομία, αφού πρώτα εκσφενδονίζουν τις χειροβομβίδες τους προς το Boeing 707 της El-Al που ετοιμάζεται να αναχωρήσει για Παρίσι και Νέα Υόρκη. Από τις ριπές των αυτομάτων τους σκοτώνεται ο ισραηλινός μηχανικός Λεόν Σιρντάν και τραυματίζεται μία αεροσυνοδός.

1977: Πρώτη εμφάνιση του Δημήτρη Σαραβάκου στα ποδοσφαιρικά γήπεδα με τη φανέλα του Πανιώνιου εναντίον του Αιγάλεω.

1982: «Άνθρωπος της χρονιάς» από το περιοδικό Time ανακηρύσσεται ο… προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

1993: Η Τουρκία απορρίπτει την πρόταση του Κύπριου προέδρου, Γλαύκου Κληρίδη, για αποστρατιωτικοποίηση της Μεγαλονήσου, με αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και διάλυση των ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών δυνάμεων.

2004: Ισχυρότατος σεισμός, μεγέθους 9,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώνεται στα ανοιχτά της Βόρειας Σουμάτρας. Τα παλιρροϊκά κύματα που ακολουθούν, σαρώνουν τα παράλια της Ινδονησίας, της Ταϊλάνδης, της Μαλαισίας, του Μπαγκλαντές, της Ινδίας, των Μαλδίβων Νήσων, της Σομαλίας και της Τανζανίας, αφήνοντας πίσω τους 230.000 νεκρούς.

Γεννήσεις

1893 – Μάο Τσε Τουνγκ, Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης και επαναστάτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και κεντρική μορφή του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος του 20ού αιώνα. Ηγήθηκε του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας στη νίκη επί των εθνικιστών το 1949 και διαμόρφωσε τη χώρα μέσα από ριζοσπαστικές πολιτικές όπως το «Μεγάλο Άλμα προς τα Εμπρός» και η «Πολιτιστική Επανάσταση», που άφησαν βαθύ και αμφιλεγόμενο αποτύπωμα στην κινεζική κοινωνία και ιστορία.

1918 – Γεώργιος Ράλλης, Έλληνας πολιτικός, πρωθυπουργός της Ελλάδας την περίοδο 1980–1981 και ιστορικό στέλεχος της μεταπολεμικής Κεντροδεξιάς. Υπήρξε υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, με πιο γνωστή τη θητεία του στο Υπουργείο Παιδείας, όπου προώθησε τη μεταρρύθμιση που καθιέρωσε τη δημοτική γλώσσα στην εκπαίδευση, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη πολιτική και πολιτισμική ιστορία της χώρας.

1971 – Τζάρεντ Λέτο, Αμερικανός ηθοποιός και μουσικός, βραβευμένος με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Dallas Buyers Club». Έγινε γνωστός και για τους ρόλους του σε ταινίες όπως «Requiem for a Dream» και «Blade Runner 2049», ενώ παράλληλα είναι ο τραγουδιστής και ιδρυτής του συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars, με έντονη παρουσία τόσο στον κινηματογράφο όσο και στη σύγχρονη ροκ σκηνή.

1977 – Σοφία Μπεκατώρου, Ελληνίδα ιστιοπλόος, χρυσή Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 στην κατηγορία Yngling. Υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της ελληνικής ιστιοπλοΐας, με διακρίσεις σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ενώ τα τελευταία χρόνια απέκτησε ιδιαίτερη δημόσια παρουσία για την αποκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης στον χώρο του αθλητισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για το ελληνικό κίνημα #MeToo.

1986 – Μαρίνα Σάττι, Ελληνίδα τραγουδίστρια και δημιουργός, γνωστή για το ιδιαίτερο μουσικό της ύφος που συνδυάζει παραδοσιακά ελληνικά και βαλκανικά στοιχεία με σύγχρονους ποπ και urban ήχους. Έγινε ευρύτερα γνωστή με το τραγούδι «Μάντισσα», ενώ ξεχώρισε για τη σκηνική της παρουσία και τη διεθνή απήχηση της δουλειάς της, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη Eurovision και φέρνοντας την ελληνική μουσική σε νέο, παγκόσμιο πλαίσιο.

Θάνατοι

1997 – Κορνήλιος Καστοριάδης, Έλληνας φιλόσοφος, κοινωνικός στοχαστής και ψυχαναλυτής, από τις πιο πρωτότυπες μορφές της ευρωπαϊκής διανόησης του 20ού αιώνα. Συνδύασε την κριτική του μαρξισμού με τη ριζοσπαστική δημοκρατία και την έννοια της αυτονομίας, ασκώντας βαθιά επιρροή στη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία μέσα από έργα όπως «Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας», όπου ανέλυσε τον ρόλο του κοινωνικού φαντασιακού στη διαμόρφωση των θεσμών.

2016 – Κυριάκος Αμοιρίδης, Έλληνας διπλωμάτης, πρέσβης της Ελλάδας στη Βραζιλία, η δολοφονία του οποίου συγκλόνισε την ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη. Βρέθηκε νεκρός υπό φρικτές συνθήκες κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με την υπόθεση να αποκαλύπτει ένα σκοτεινό έγκλημα που συνδέθηκε με προσωπικές σχέσεις και οδήγησε στη σύλληψη και καταδίκη της συζύγου του και των συνεργών της, αποτελώντας μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις που αφορούσαν Έλληνα διπλωμάτη στο εξωτερικό.

2021 – Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και από τις σημαντικές προσωπικότητες της σύγχρονης Ελλάδας. Υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με μακρά θητεία ως υπουργός Εξωτερικών, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Δημοκρατίας για δύο συνεχόμενες θητείες, από το 2005 έως το 2015, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, συνδέοντας το όνομά του με ήπιο θεσμικό λόγο, πολιτική εμπειρία και ευρεία αποδοχή.

Δέσποινα, Εμμανουήλ, Εμμανουηλία, Εμμανουέλλα, Μανούσος, Μανουσία, Μαρία, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα