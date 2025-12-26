Οι ευκαιρίες εργασίας για τους άνεργους στη Γερμανία βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό, προειδοποίησε σήμερα η επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας απασχόλησης.

Σε δηλώσεις της που δημοσιεύονται σήμερα, η Άντρεα Νάλες τόνισε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο web.de ότι η γερμανική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται πλέον από έλλειψη ορμής, είναι στάσιμη επί μήνες.

«Έχουμε έναν δείκτη που υποδεικνύει πόσο πιθανό είναι οι άνεργοι να ξαναβρούν δουλειά», εξήγησε η κ. Νάλες, διευκρινίζοντας πως «η τιμή του συνήθως κυμαίνεται περί το επτά, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 5,7 – χαμηλότερα παρά ποτέ».

Δεν υπάρχει επί του παρόντος καμιά κατηγορία εργαζομένων που μπορεί να αισθάνεται πως δεν κινδυνεύει να χάσει τη θέση της, μολονότι «όσοι έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο συνεχίζουν να έχουν τις καλύτερες πιθανότητες στην αγορά εργασίας».

Η προοπτική για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας είναι πολύ κακή, επισήμανε ακόμη η Άντρεα Νάλες. «Έχουμε λιγότερους νέους σε προγράμματα κατάρτισης από ό,τι οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία 25 χρόνια», εξήγησε.

Η κ. Νάλες επέκρινε την προωθούμενη από την κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς μεταρρύθμιση για τους αιτούντες εργασία, που θα δώσει προτεραιότητα στην εύρεση θέσεων για ανέργους.

Το προφίλ κάθε ανέργου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, επισήμανε η επικεφαλής της υπηρεσίας, προειδοποιώντας πως τα προσόντα των ανέργων συχνά είναι ασύμβατα με τις θέσεις που προσφέρονται.

Τα προσόντα έχουν καίρια σημασία, επέμεινε η Άντρα Νάλες –πολιτικός των σοσιαλδημοκρατών (SPD), στη θέση από το 2022–, καθώς σε διαφορετική περίπτωση «ο κόσμος επιστρέφει στα κέντρα εύρεσης εργασίας τρεις μήνες αργότερα».