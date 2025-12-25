Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 44 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων.

Στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το πλήρωμα του οποίου περισυνέλεξε 40 αλλοδαπούς (36 άνδρες, 1 γυναίκα και 3 ανήλικοι) και τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες, ενώ στη συνέχεια αναχώρησαν για το λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τους επιβαίνοντες, εκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα, καταβάλλοντας έκαστος χρηματικά ποσά μεταξύ 10.000 έως 14.000 δηναρίων Λιβύης και 2.000 δολαρίων ΗΠΑ, για την μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη Είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση», καθώς και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων.

«Απόβαση» στη Γαύδο

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «ΤΡΥΠΗΤΗ» της Γαύδου 32 αλλοδαπούς (30 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος).

Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου, ενώ τις πρωινές ώρες πρόκειται να οδηγηθούν με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) αρχικά στην Παλαιόχωρα και στη συνέχεια στην Αγυά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.